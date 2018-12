IT tržište u 2018. godini beleži porast od 8% u odnosu na prošlu godinu

Vrednost domaćeg IT tržišta u 2018. godini procenjuje na oko 522,7 miliona evra, što je osam odsto više nego prošle godine, saopštila je Tatjana Matić, državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije. Kako je saopštilo ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, očekuje se da najveći rast sa oko 13,5%, ima tržište IT usluga, za kojim sledi tržište paketnog softvera sa rastom od oko 10,4%, i isporuke IT opreme sa oko 2,6%.

Matić je najavila i da se prema dosadašnjim trendovima za 2018. godinu očekuje povećanje dodatne vrednosti koju su ostvarila IT preduzeća na 2,4 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP-a). Državni sekretar je podsetila da su u 2017. ta preduzeća ostvarila ukupno 804,2 miliona evra dodatne vrednosti, odnosno 2,3 odsto srpskog BDP-a, što je povećanje u odnosu na godinu ranije, kada je ta vrednost iznosila 2,1 odsto BDP-a.

“Radi nastavka ubrzanja razvoja IT tržišta i IT industrije u Srbiji koje je dostignuto u prethodnom periodu, potrebna je ekonomska i politička stabilnost, budući da IT prožima sve oblasti, počev od privrede, zdravstva, obrazovanja”, rekla je Matić. Istakla je da su za rast tog sektora ključna ulaganja, koja su trenutno nedovoljna i iznose 75 evra po stanovniku.

Izvor: N1

