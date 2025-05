IT u danima blokade

Studentski protesti u Srbiji traju već nekoliko meseci, a studenti šetnjama i akcijama obilaze čitavu zemlju. IT zajednica se sve više uključuje u protest, kroz razne resurse koji pomažu praćenje toka protesta. Empatija, solidarnost, želja za pravdom i nada da dolazi neko bolje vreme, samo su neka od osećanja koja su probuđena tokom blokade.

Autor: Aleksandar Gligorijević

protestografija.cloud, jedan od sajtova posvećenih protestima

Na LinkedIn-u često čitam kako se očekivalo više od IT kompanija, uz opravdanje da su IT kompanije u Srbiji uglavnom strana predstavništva čiji zaposleni „žive u mehuru“, ali i pohvale za Inspira Grupu, koja je podržala protest od samog početka. Zato je, kada se pomene priča o protestima, nekako produktivnije da umesto vesti iz medija, bacim pozitivan primer neke IT aktivnosti. Spisak dostignuća podeliću i ovde, u nadi da će nekome biti koristan.

Sajtovi za studente

podrzistudente.org je informativni sajt koji opisuje zašto studenti protestuju, daje lokacije gde se organizuju blokade i načine da ih podržimo i uključimo se. Sajt je odlična polazna tačka.

blokadnedonacije.rs je sajt koji omogućava pregled po beogradskim fakultetima, kako bi studenti i građani pratili resurse i razmenjivali ono što im je dnevno potrebno. Autori su studenti, a sajt se svakodnevno ažurira. Niški studenti su za te potrebe napravili Google Sheets online tabelu.

Discord IT Srbija IT zajednica se dopisivala na raznim konferencijama, a pred generalni štrajk pojavile su se Viber grupe za organizaciju IT blokade. Najzad je, zbog strukturiranije diskusije, oformljena IT Srbija

kao srpski Discord server za sve nas IT-jevce.

majem.se U susret 1. martu i velikom protestu u Nišu, Uroš Tošić je napravio bazu svih bitnih lokacija u Nišu, uz niz filtera i drugih mogućnosti. Nišlije su napravile i Facebook grupu koja broji preko 18 hiljada ljudi.

kudanaprotest.rs Možda ideja o centralizovanom mestu za nalaženje noćnog provoda i listing svih dešavanja po gradu nikada nije kompletno zaživela, ovaj sajt daje mapu protesta i najave gde će biti. Bilo da ste osoba koja želi da se uključi ili jednostavno informiše i izbegne gužvu, dobro rešenje za vas. Hvala Lazaru Krstiću što je ovo podelio, a dodatan tekst o njima imate na startit.rs.

protestografija.cloud Na blokadi Autokomande sam video dosta kreativnih transparenata i greota da ne budu sačuvani, makar digitalno. Negde sam pročitao da će se raditi muzej ili izložba, a ono što bih lično voleo je da postoji neki album sa fotografijama tih transparenata, tako da možemo da listamo i podsetimo šta je sve bilo. Dobri ljudi su već ovu ideju realizovali na izvanredan način indexomator Studenti Univerziteta u Novom Sadu napravili su jednostavan sistem za praćenje ko je kada

na fakultetu, kao vrstu digitalnog log-a i povećanja bezbednosti. Kako su zapravo digitalizovali posao

redara, ovekovečili su studenti Blokada.INFO.

mrezasolidarnosti.org Iako nije baš specifična primena IT-ja, ipak je rešenje iz IT sektora. Miloš Solujić i ekipa IT Srbije (pomenuta Discord zajednica) rešili su problem plata prosvetnih radnika kroz projekat Mreža solidarnost, gde inicijalno IT sektor, a sada i ostali građani, bivaju spojeni sa direktno ugroženima kako bi im na mesečnom nivou donirali novac.

Šta bi još moglo da se uradi

Potrebna nam je baza fotografija/videa sa protesta. Jedini sajt koji sam našao sa ovom idejom je protesti.pics a napravio ga je Gavrilo Andrić kao lični arhiv fotografija i namenom da fotografije budu javno dostupne svima. Dosta pojedinaca je delilo radove, ali nije centralizovano.

Često se priča o lažima političara i naroda koji ima pamćenje zlatne ribice. Ne pratim mnogo vesti, ali verujem da bi rešenje ovog problema bila neka vrsta vremenske linije (timeline) sa filterima, gde biste mogli da vidite kako se nešto dešavalo. Ovo bi bilo rešenje pamćenja i prikaza moderne istorije.

Apropo situacije sa Insajderom i intervjua Brankice Stanković i predsednika, verujem da moderno novinarstvo ne treba, kao ni država, da zavisi od samo jedne osobe. Ideja foruma koji je lepo uređen, odnosno ima odgovorne moderatore koji možda jesu novinari po struci, a u čijem sadržaju sa postavljanjem pitanja i doprinosu učestvuju i građani, po meni rešava sve probleme sa kojim se novinarstvo trenutno suočava.

Ukoliko imate nekih ideja ili još nešto što treba da se nađe na ovoj listi, pišite da to proanaliziramo i ubacimo. Ukoliko želite da razvijate nešto što je digitalno i može doprineti ovoj situaciji, pišite da se dogovorimo.

