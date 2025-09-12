IT u fabrikama i velikim sistemima (Besplatno izdanje)
Pametne fabrike postaju okosnica digitalne transformacije industrije – dok sve funkcioniše, niko ih ne primećuje, ali svaki zastoj odmah mora da se proveri i reši. Novi specijal PC Press-a: IT u fabrikama i velikim sistemima donosi detaljan pregled tehnologija, trendova i inovacija koji oblikuju modernu industrijsku infrastrukturu. Specijalno izdanje možete čitati online ili preuzeti u PDF formatu i imati ga uvek pri ruci.
Zamislite fabriku u kojoj proizvodi nastaju gotovo bez ljudske intervencije. Roboti komuniciraju međusobno, optimizuju procese u realnom vremenu, a veštačka inteligencija predviđa kvarove pre nego što se dogode. Nema zastoja, nema viškova ni manjkova – sve je sinhronizovano i efikasno.
Industrija 4.0 nije samo trend – to je četvrta industrijska revolucija, u kojoj Internet stvari (IoT), veštačka inteligencija (AI), mašinsko učenje, big data i napredni roboti transformišu način na koji proizvodimo, radimo i poslujemo.
Preuzmite ili čitajte online – besplatno
Čitaj onlineSva naša izdanjaPreuzmi PDF
Sva besplatna izdanja možete čitati i na našoj aplikaciji koju možete preuzeti za Android sa Google Play prodavnice ili za iOS sa App Store-a. (Izdanja su prilagođena za čitanje na mobilnim uređajima, tabletima i računarima.)
Šta vas očekuje u ovom izdanju?
Od pametnih fabrika i robotizacije, do AI-driven automatizacije i energetske efikasnosti – naš specijal osvetljava ključne teme u industrijskoj IT transformaciji:
- Industrijska automatizacija i robotika – kako fabrike postaju „pametnije“ i efikasnije
- AI i IoT u proizvodnji – optimizacija procesa u realnom vremenu
- Digitalni blizanci i simulacije – unapređenje planiranja i predviđanja kvarova
- Bezbednost i cyber zaštita – zaštita kritične infrastrukture
- Energetska efikasnost i održivost – nova rešenja za zelenu industriju
- Edge computing u fabrikama – brzina i pouzdanost obrade podataka na licu mesta
- Ekonomija i radna mesta – kako nova tehnologija transformiše uloge zaposlenih i povećava produktivnost.
U specijalu možete pročitati:
- Fabrike nove ere
- HPE: Mreže koje povezuju industriju
- Pulsec: Cyber bezbednost: pouzdan štit za kompanije svih profila u savremenom digitalnom okruženju
- Schneider Electric: Zašto je modernim industrijskim objektima neophodan uptime?
- Synology ActiveProtect linija napreduje
- Od digitalne do društvene transformacije
- Comtrade Distribution: Cisco bezbednosna arhitektura kao ključ kontinuiteta i sigurnosti poslovanja kompanije
- Synology Enterprise NAS serije i High Availability
- HPE: Brz oporavak poslovnog sistema i posle najtežih kibernapada
- Elektronsko bolovanje
- Fashion Company: Moda i tehnologija
- Loreal: Beauty Tech u centru industrije lepote
Zašto je ovo izdanje važno?
Industrijski IT nije više budućnost – on je sadašnjost. Svaka investicija u digitalnu infrastrukturu fabrike utiče na produktivnost, sigurnost i održivost. Sa ovim specijalom dobijate pregled najnovijih tehnologija i trendova, kao i konkretne primere kako vodeće kompanije primenjuju inovacije u proizvodnji.