IT u fabrikama i velikim sistemima (Besplatno izdanje)

Zamislite fabriku u kojoj proizvodi nastaju gotovo bez ljudske intervencije. Roboti komuniciraju međusobno, optimizuju procese u realnom vremenu, a veštačka inteligencija predviđa kvarove pre nego što se dogode. Nema zastoja, nema viškova ni manjkova – sve je sinhronizovano i efikasno.

Industrija 4.0 nije samo trend – to je četvrta industrijska revolucija, u kojoj Internet stvari (IoT), veštačka inteligencija (AI), mašinsko učenje, big data i napredni roboti transformišu način na koji proizvodimo, radimo i poslujemo.

Šta vas očekuje u ovom izdanju?

Od pametnih fabrika i robotizacije, do AI-driven automatizacije i energetske efikasnosti – naš specijal osvetljava ključne teme u industrijskoj IT transformaciji:

Zašto je ovo izdanje važno?

Industrijski IT nije više budućnost – on je sadašnjost. Svaka investicija u digitalnu infrastrukturu fabrike utiče na produktivnost, sigurnost i održivost. Sa ovim specijalom dobijate pregled najnovijih tehnologija i trendova, kao i konkretne primere kako vodeće kompanije primenjuju inovacije u proizvodnji.