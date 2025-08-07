Italija pokreće istragu o AI-ju WhatsApp-a

WhatsApp je pod istragom u Italiji zbog navodnog kršenja zakona EU o konkurenciji.

Italijanska antimonopolska agencija pokrenula je istragu protiv kompanije Meta, tvrdeći da tehnološki gigant efikasno primorava korisnike WhatsApp-a da koriste njene alate za veštačku inteligenciju.

Italijanska antimonopolska agencija Autorita Garante della Voncerrenza e del Mercato otpužila je kompaniju Meta da krši zakone o konkurenciji Evropske unije integrišući svog AI ćetbota u svoju aplikaciju za razmenu poruka WhatsApp, potencijalno zloupotrebljavajući svoj „dominantan položaj“ na tržištu kako bi promovisala sopstvene AI usluge.

Nagovešteno je da Meta nameće korišćenje svog četbota i usluge AI svojim korisnicima. Takođe je ukazano da postoji tendencija da Meta drži dominantnu poziciju na tržištu komunikacionih usluga zasnovanih na aplikacijama. Prema procenama Meta AI kroz WhatsApp krši zakone EU.

U utorak su antimonopolski zvaničnici izvršili su inspekciju Metinih kancelarija u Inatliji. U međuvremenu, Evropska komisija, pokrenula je u martu istragu o tome da li Metin alat za veštačku inteligenciju spada u delokurg Zakona o digitalnim uslugama.

Izvor: euronews.com