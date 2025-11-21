Italijanske banke podržavaju digitalni evro

Italijanske banke podržavaju projekat digitalnog evra Evropske centralne banke, ali žele da se investicije koje su im potrebne za njegovu implementaciju rasporede tokom vremena jer su troškovi visoki, rekao je visoki zvaničnik Italijanskog bankarskog udruženja (ABI).

ECB radi na digitalnoj verziji jedinstvene valute kako bi ojačala monetarni suverenitet evrozone, ali je zakonodavni proces bio spor jer su se neke francuske i nemačke banke posebno protivile projektu. Kažu da bi to moglo dovesti do toga da milioni Evropljana koriste onlajn novčanik ECB za svakodnevna plaćanja, iscrpljujući svoje bankovne depozite.

„Mi smo za digitalni evro jer on otelotvoruje koncept digitalnog suvereniteta“, rekao je generalni direktor ABI-ja Marco Elio Rottigni na seminaru za novinare u Firenci.

„Međutim, troškovi projekta su veoma visoki u kontekstu kapitalnih izdataka koje banke moraju da podnesu, mogli bi se rasporediti tokom vremena.“

Plan ECB-a ima za cilj da osigura da novac centralne banke ostane dostupan i relevantan u sve digitalnijoj ekonomiji, a istovremeno smanji zavisnost od neevropskih pružalaca usluga plaćanja i odgovori na porast populacije stabilnih koina.

Na sastanku u Firenci 29. i 30. oktobra, Upravni savet ECB-a odlučio je da projekat digitalnog evra pređe u sledeću fazu, nakon završetka dvogodišnjeg perioda pripreme.

Pokretanje se očekuje 2029. godine nakon pilot faze 2027. godine, u zavisnosti od usvajanja zakonodavstva EU koje se očekuje 2026. godine.

Član Evropskog parlamenta Fernando Navarrete iz španske Narodne partije predvodi parlamentarnu procenu digitalnog evra. 28. oktobra predstavio je svoj nacrt izveštaja kojim promoviše smanjenu verziju šeme za zaštitu inicijativa za privatna plaćanja kao što je Wero, koju podržava 14 evropskih zajmodavaca.

„Mi smo za dvostruki pristup, digitalnu valutu centralne banke i digitalne valute komercijalnih banaka koje se mogu brže razvijati, jer ono što Evropa ne bi trebalo da radi jeste da zaostaje“, rekao je Rottigni.

