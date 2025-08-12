Italijanski antimonopolski organ pokreće istragu protiv Mete zbog AI chatbota na WhatsApp-u

Tehnološki gigant Meta je pod istragom u Italiji zbog navodnih kršenja EU zakona o konkurenciji.

Meta zloupotrebljava dominantan položaj na tržištu

Italijanski antimonopolski organ AGCM optužuje Metu da „nametnutim“ integrisanjem AI chatbota u WhatsApp navodno zloupotrebljava dominantan položaj na tržištu kako bi promovisala svoje AI usluge.

AGCM navodi da je od marta 2025. Meta, koja dominira na tržištu aplikacija za komunikaciju, odlučila da unapred instalira AI uslugu u WhatsApp.

Na taj način, Meta navodno „nameće“ upotrebu svog chatbota i AI asistenta korisnicima.

Agencija smatra da Meta kombinujući WhatsApp i AI usluge ne dozvoljava fer konkurenciju, već korisnike „guraju“ na AI tržište protivno zakonima EU.

Slične zabrinutosti u vezi sa Meta AI modelima postoje i u drugim zemljama, uključujući i irsku agenciju za zaštitu podataka.

Evropska komisija je u martu pokrenula ispitivanje da li Meta AI podleže Digitalnom zakonu o uslugama (DSA).

Meta poseduje nekoliko vodećih društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje, uključujući Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger.

Izvor: Euronews