Iz prakse: VBA na 4k laptopu

Ako za automatizaciju poslovanja koristite Office VBA, neprijatno ćete se iznenaditi kada pređete na novi laptop sa 4k ekranom. Slova u editoru su toliko sitna da je rad nemoguć. I ne mogu se povećati. Na Internetu smo našli stotine rešenja koja ne rade, pa smo morali sami da pronađemo ono koje radi…

Rasterski font u VBA – Windows ne može da ga skalira

Windows već godinama ima problema sa skaliranjem slike na ekranima veće rezolucije: operativni sistem se „sudara“ sa aplikacijom i rezultat su mikroskopski mala slova i nemoguć rad u nekim programima. Još pre 10 godina smo, u PC 224, pisali o .manifest fajlovima koji prilagođavaju stare Adobe programe novim ekranima. Mnogo toga je u međuvremenu sređeno, umesto .manifest fajla se koristi Compatibility sekcija prečice ka programu, ali problem ponekad i dalje „iskače“. Čak i u samom Microsoft Office-u.

Sitno…

Kada u Word-u ili Excel-u pritisnete Alt+F11, ulazite u VBA razvojno okruženje u kome možete da pišete programe za automatizaciju rada sa tekstom i tabelama. Okruženje kombinuje editor i debager i ima sve što je potrebno za komforno programiranje; staromodno ali obavlja posao. To jest dok ne pređete na laptop sa 4k ekranom, na kome verovatno koristite skaliranje 250 ili 300%. U takvim uslovima slova u VBA editoru postaju mikroskopski sitna; rad je potpuno nemoguć. Naočare ne pomažu. Za pisanje programa možete da koristite neki eksterni editor koji nema taj problem, ali tako ostajete bez debagera.

Da povećamo slova? Odgovarajuća opcija postoji u Tools / Options / Editor format, ali kako god da zadajete veću vrednost, ona se vrati na 8 pt, a slova ostaju sitna. Problem muči mnoge korisnike, o njemu se priča u gomili foruma ali rešenja nema. Pominju se neke intervencije u registry bazi (ključ HCU\Software\Microsoft\VBA\7.1\Common\FontHeight) ali uzalud. Ima i nekih „bajanja“ tipa smanjite faktor skaliranja u Windows-u, pa onda menjajte font, pa posle vratite i tako svaki put kada hoćete da radite u VBA… Na kraju se sve svede na to da vaš lepi 4k ekran spustite u fullHD rezoluciju.

Rešenje iz „stare škole“

I tako se setih da TTF fontovi nisu postojali oduvek – nekad smo sasvim lepo živeli sa rasterskim fontovima koji se ne skaliraju. Windows ih i dalje podržava. Dakle da nađem neki ogroman rasterski font i koristim njega? Nije bilo trivijalno, ali na github.com/fcambus/spleen nađoh familiju fontova koja obuhvata i spleen-32×64.fon. Treba ga instalirati na uobičajeni način (Control Panel / Fonts) i onda u VBA editoru izabrati font Spleen (Western), veličinu 16 i posle toga – programirajte normalno!