Iza tihe najave krije se jedan od najzanimljivijih Apple čipova do sada

Tijana Barašević

Kompanija Apple Inc. je nedavno predstavila svoj najnoviji procesor M5, bez velike pompe i spektakla kakav bismo očekivali od velikog naziva u industriji. Ipak, iako je najava bila relativno suzdržana, ispod površine kriju se realna tehnička unapređenja koja ga čine vrednim pažnje — posebno za korisnike koji žele dugovečan i snažan hardver.

Više od oznake „Progresija”

Na prvi pogled, M5 deluje kao prirodan nastavak prethodnika M4, sa unapređenjima u performansama i energetskoj efikasnosti. Ali detaljno razmatranje otkriva da su razlike značajnije nego što naslov sugeriše: M5 donosi čak oko 30 % veću propusnost memorije — oko 153 GB/s — što ga čini ozbiljnim kandidatom za zadatke koji zahtevaju obimno baratanje podacima. Takođe, Apple tvrdi da je u M5 ugrađen „najbrži performansni CPU na svetu“ u trenutnim potrošačkim uređajima, što znači da ne mislimo samo na iskorišćavanje GPU-a, već na celovit skok u arhitekturi. Tehnologije poput treće generacije ray tracing-a, integrisanih Neural akceleratora po GPU-jezgru i unapređene podrške za lokalno izvođenje AI modela pokazuju da Apple cilja na više od obične nadogradnje.

Za korisnike to znači da uređaji bazirani na M5 čipu — poput novih MacBook Pro, iPad Pro i drugih Apple proizvoda — mogu doneti „duži rok rada“ u smislu performansi i relevantnosti. Dok većina nas očekuje da prelazak generacija bude očigledan, Apple-ov pristup je suptilniji: nova karta nije dramatičan re-start, nego fluidna evolucija koja može imati dugoročan efekat u praksi.

Kritičari ističu da je Apple postigao velika unapređenja bez agresivne kampanje ili visokih cena — što može stvoriti utisak da je „samo još jedan“ čip. Međutim, korisnici koji izazove poput misaonih zadataka, renderovanja, rada sa velikim datotekama ili primene AI-aplikacija uzimaju ozbiljno, ovde naćiću dodatnu vrednost. Apple-ova sposobnost da spoji visoke performanse, efikasnost i dugoročnu upotrebu čini M5 opcijom koja „parira“ agilnije lansiranim konkurentskim rešenjima — iako se „velika priča“ nije desila, sama čip arhitektura govori dovoljno glasno.

Izvor: HowToGeek

