Izašao je novi Google Stadia starter kit

Kako su iz Googlea i obećali, stigao je novi Stadia startet kit sa kojim možete da priključite uređaj na svom 4K televizoru i da uživate u zabavi koju vam nudi. Na radost svima, ovaj paket će korisnici moći da kupe po ceni od svega 99 dolara, što je za oko 30 dolara jeftinije u odnosu na raniju cenu od 129 dolara.

Starter Premiere Edition za 99 dolara

Ako želite da isprobate cloug gejming i usluge Google Stadia servisa, neće vam biti potreban njihov kontroler, međutim ako sve to želite na 4K pametnom televizoru da radite, ipak će biti potreban. Od sada je to moguće po nikad jeftinijim cenama, bar tako kažu u Googleu. Stadia Premiere Edition je dostupan za kupovinu, i to po ceni od 99 dolara. U ovaj paket uključen je Chromecast Ultra HDMI i Stadia kontroler koji će vam biti potreban kako biste upravljali, a može raditi sa Android uređajima i računarom. Ranije je ovaj paket koštao oko 129 dolara, ali je Google rešio da ga ponudi po ceni nižoj za oko 30 dolara.

Razlika između dva cenovna ranga je u tome što se ranije dobijalo tri meseca besplatne pretplate na uslugu Stadia Pro, koja nudi 4K striming, surround zvuk i pristup besplatnim igrama svakog meseca. Novi paket to više ne poseduje, tako da računica o uštedi od 30 dolara nije sasvim jasna. Međutim, ako želite da isprobate Stadia servis, to možete učiniti i dobiti mesec dana besplatne probe Stadia Pro usluge.

Za sada je Chromecast Ultra jedini zvanično podržan način za reprodukciju Stadia na televizorima, a Stadia kontroler je jedini kompatibilan sa Chromecast Ultra. Ako već imate Chromecast Ultra, onda proverite stare e-poruke, možda među njima pronađete i onu da iskoristite besplatnu tromesečnu probu Stadia Pro.

