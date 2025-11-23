Izdavač Subnautice prelazi na “AI-first” model

„Individualna produktivnost mora da poraste.“



Kompanija sada želi da smanji radnu snagu

Južnokorejski izdavač video-igara Krafton objavio je da postaje „AI-first“ kompanija što često znači da će se smanjivati broj zaposlenih. Kompanija sada želi da umanji radnu snagu kroz program dobrovoljnih otkaza.

Krafton je ogromna organizacija koja upravlja brojnim razvojnim studijima, uključujući timove iza PUBG-a i Subnautice. Kompanija tvrdi da ovo nije plan za otpuštanja, već „podrška članovima da proaktivno oblikuju svoj razvoj i prihvate nove izazove unutar i izvan kompanije u eri AI transformacije“. Da, to su svakako reči koje ne zvuče mnogo utešno.

Takođe navode da će „podržati članove da samostalno odluče da li žele da prate interne promene ili da ih traže van kompanije“ što u korporativnom rečniku najčešće znači: „prihvati smer ili idi.“

Finansijski direktor Bae Dong-geun izjavio je na poslednjem pozivu investitorima da „individualna produktivnost mora da poraste na nivou cele kompanije“. Vredi dodati: Krafton je nedavno prijavio rekordne profite. Ipak, čini se da taj novac neće završiti kod zaposlenih, već će biti uložen u masovne AI investicije.

Kompanija planira automatizaciju procesa putem „agentske AI tehnologije“, uključujući razvoj „AI-centričnog menadžment sistema“. Zamrzava zapošljavanje svuda osim u oblastima kreiranja originalne intelektualne svojine i radnih mesta vezanih za veštačku inteligenciju.

Do sada su agentski AI sistemi pokazali skromne rezultate: MIT-ovo istraživanje navodi da 95 odsto ovakvih projekata ne uspeva, dok drugo predviđa da će 40 odsto biti otkazano do kraja 2027.godine.

Izvor: Engadget