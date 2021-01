Izgradite data centar fleksibilno, pouzdano i brzo

Nova modularna platforma Rittal IT infrastrukture RiMatrix Next Generation (NG), omogućava izgradnju data centara pomoću prilagođenih rešenja za bilo koji budući IT scenario, koja se mogu primeniti bilo gde – bilo da su u pitanju rešenja s jednim rekom ili kontejnerom, centralizovanim data centrima, distribuiranim edge data centrima, kolokacijskim, cloud ili ogromnim hyperscale data centrima.

Svet IT infrastrukture se konstantno razvija i menja. Digitalna transformacija donosi nove inovacije tempom koji nikada ranije nije viđen. IT menadžeri znaju da će se u budućnosti stalno suočavati s novim, još nepoznatim izazovima i da će zbog stalnih promena morati da odgovore zahtevima u što kraćem roku i implementiraju data centre koji nude visok nivo investicione sigurnosti i fleksibilnosti za budućnost.

Upravo na toj osnovi Rittal je razvio novu platformu fizičke IT infrastrukture RiMatrix Next Generation (NG), koja je izuzetno modularna i fleksibilna i koja stvara temelj za IT infrastrukturu koja se može konfigurisati da zadovolji specifične zahteve gotovo svih industrija.

Bilo da se radi o rešenjima s jednim rekom ili kontejnerom, centralizovanim data centrima, distribuiranim edge data centrima, kolokacijskim, cloud ili ogromnim hyperscale data centrima, modularnost i kompatibilnost RiMatrix NG platforme omogućavaju unapređenje pojedinačnih komponenti u IT infrastrukturi i na taj način kontinuirano prilagođavanje data centra različitim zahtevima.

Sve komponente IT infrastrukture u jedinstvenom modularnom sistemu

RiMatrix NG obuhvata module iz pet funkcionalnih elemenata fizičke IT infrastrukture koji se mogu pojedinačno planirati i koji se sastoje od rek ormana, klimatizacije, napajanja, IT monitoringa i sigurnosti. Različite kombinacije obezbeđuju da korisnici mogu da pokriju sve svoje potrebe i dobiju savršeno rešenje.

RiMatrix NG nudi fleksibilnost korišćenja i konfigurisanja sveobuhvatnog Rittal modularnog sistema i u IT rekovima takođe, zahvaljujući novom VX IT reku koji je kompatibilan sa starijim generacijama.

To znači da su rešenja platforme skalabilna u svakom pogledu – veličini, performansama, sigurnosti i pouzdanosti. Ako je potrebno naročito brzo vreme izgradnje ili postojeći objekti ne nude dovoljno prostora, data centri se mogu izgraditi pomoću kontejnerskih rešenja i bezbedno integrisati u postojeću IT infrastrukturu.

Prva platforma za OCP tehnologiju

Ono što takođe čini RiMatrix NG posebnim jeste to što je prva platforma koja podržava upotrebu OCP komponenata i jednosmerne struje u standardnim data centrima. Visokostandardizovane arhitekture jednosmerne struje i 21” rekovi u Open Compute Project (OCP) dizajnu, postaju sve više energetski najbolja praksa u ogromnim hyperscale data centrima.

Menadžeri data centara mogu da koriste RiMatrix NG module i pribor za jednostavnu integraciju OCP rešenja u postojeću arhitekturu naizmenične struje bez prebacivanja celokupnog data centra i neprekidnog napajanja (UPS) na jednosmernu struju. Na taj način se omogućava lak pristup energetski efikasnim prednostima ove tehnologije u budućnosti – čak i za pojedinačne primene.

Kontrola IT klimatizacije

Aktivna IT oprema instalirana u RiMatrix NG hladi se u kontrolisanim uslovima pomoću prilagođenih, veoma pouzdanih rešenja zasnovanih na bazi rashladnog sredstva ili na bazi vode i kontinuirano se nadgledaju kako bismo uvek imali kontrolu u realnom vremenu. Uz RiMatrix NG, rešenja za hlađenje mogu se prilagoditi potrebama svakog sistema, od pojedinačnih rekova, zona i klimatizacije prostorije, pa sve do zahtevne opreme visokih performansi (HPC), koristeći direktno hlađenje čipova (DCC).

IT napajanje

U svom konceptu „kontinuirano napajanje i hlađenje”, Rittal je razvio način premošćavanja kratkoročnih prekida napajanja tokom određenog perioda, u zavisnosti od zahteva, sprečavajući prekid u radu i oštećenja kako aktivnih IT komponenti, tako i celokupne infrastrukture, uključujući i klimatizaciju. Rittal-ova rešenja podržavaju čitav lanac snabdevanja energijom, od glavnog dovoda, USP sistema i distribucije do sistema pametnih utičnica (PDU letve) u IT rekovima.

IT monitoring i bezbednost

Pomoću platforme RiMatrix NG, Rittal pruža efikasne zaštitne mere i rešenja za monitoring kako bi IT okruženja uvek ostala funkcionalna. Na primer, RiMatrix NG podržava rešenja za monitoring, kao što su Computer Multi Control III (CMC III) sistem za nadzor i RiZone softver Data Center Infrastructure Management (DCIM). Dostupni senzori uključuju one za merenje temperature, vlažnosti vazduha, pojave vode, dima, diferencijalnog pritiska, vandalizma i mnogih drugih fizičkih parametara.

Široki koncepti zaštite mogu se primeniti u zavisnosti od zahteva, na primer, kao prostorija osnovne zaštite u modularnom rešenju soba u sobi ili kao High Availability soba koja nudi još veću pouzdanost i poseduje ECB-S sertifikat koji dokazuje nivo sigurnosti.

Brza implementacija projekta

RiMatrix NG je dizajniran tako da se novi data centri mogu brzo implementirati. Ova brzina se postiže lakom konfiguracijom svih komponenti koje su modularne i fleksibilne, kao i brzom isporukom za sva standardna Rittal rešenja.

IT infrastruktura i data centri su temelji koji podupiru nove tehnologije i aplikacije, kao i nove poslovne modele. Uspešna primena zavisi od određenog data centra, tehničke opreme i sposobnosti da se nosi sa sve većom plimom podataka.

Naš odgovor na ovaj izazov je RiMatrix NG – maksimalna fleksibilnost, sigurnost i efikasnost, sve u jednom savršeno koordiniranom sistemskom rešenju koje sadrži: rek, napajanje, klimatizaciju, monitoring i bezbednost.

Korisna adresa: Vesimpex.rs

Podelite s prijateljima

Tweet