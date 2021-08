Izgubljene funkcije u Windows 11 čiji povratak zahtevaju strastveni korisnici

Neke zgodne funkcije operativnog sistema Windows 10 ukinute su sa novim Microsoftovim operativnim sistemom, ali korisnici pokušavaju da ih vrate.

Na vrhu liste, zahtev za Task Manager Shortcut

Uz Windows 11 dolazi mnogo novih i uzbudljivih funkcija, ali izgleda da je za sve novo i sjajno u novom operativnom sistemu,neka stara funkcija izostavljena. Ako odete na Windows centar za povratne informacije, naći ćete mnogo zahteva insajdera koji rade na ranim verzijama operativnog sistema Windows 11. Mnogi od njih, lobiraju za funkcije koje su još uvek dostupne u operativnom sistemu Windows 10, ali nedostaju u sistemu Windows 11.

Task Manager Shortcut

Na vrhu liste sa 13.785 pozitivnih glasova je zahtev za „Vratite desni klik za opciju Task Manager na taskbaru za Windows 11“. Ako trenutno koristite Windows 10, lako možete pristupiti Task Manager-u. U operativnom sistemu Windows 11 to je uklonjeno. Microsoft je na ovaj zahtev odgovorio sledećim rečima: „Hvala vam puno što ste nam dali povratne informacije. Iako ćemo nastaviti da koristimo vaše povratne informacije za usmeravanje budućnosti ovakvih funkcija, trenutno u sistemu Windows 11, možete da kliknete desnim tasterom miša na Starrt Menu dugme za brzo otvaranje Task Managera. Osim toga, možete pritisnuti i CTRL + SHIFT + ESC da biste direktno otvorili Task manager”. I dalje zvuči prilično lako, ali ipak postoji mnogo ljutih komentara u vezi sa ovom sada već nepostojećom funkcijom.

Taskbar location na desktopu

Windows 11 je video da se Microsoft fokusira na novu i ponovo osmišljen taskbar, pa možda i nije iznenađujuće što se mnogi zahtevi za Windows 11 okreću oko njegove funkcionalnosti.

Drugi zahtev za najviše glasova je da Microsoft „vrati mogućnost premeštanja taskbara na vrh i bočne strane ekrana u sistemu Windows 11“. Microsoft je ponovo odgovorio, ali ovaj put samo napominje da je primio povratne informacije i tek treba da potvrdi da će se preduzeti bilo kakve radnje za vraćanje funkcionalnosti taskbara.

Male ikone na taskbaru

Ovaj put 10500 korisnika traži da Microsoft vrati podršku za male ikone na taskbaru. Microsoft tek treba da odgovori na ovu funkciju, ali je zabeležio povratne informacije.

Dragging i dropping fajlova na taskbaru

Još nismo završili sa taskbarom – iako je nekada bilo moguće držati shift i prevlačiti i ispuštati fajlove na ikone aplikacija na taskbaru da bi ih otvorile, Windows 11 je ukinuo ovu funkciju.

Microsoft odgovara: „Trenutno povlačenje fajla u aplikaciju na taskbaru da biste je otvorili u toj aplikaciji, nije podržano u operativnom sistemu Windows 11, ali cenimo sve vaše povratne informacije i nastavićemo da ih koristimo za lakše usmeravanje budućnosti funkcija”.

Zahtevi za Windows 11 TPM (Trusted Platform Module)

Prve povratne informacije koje se ne odnose na taskbar, odnose se na još jednu vruću temu oko operativnog sistema Windows 11: TPM zahtevi. Korisnici žele da uklone zahtev za TPM, ali ne izgleda da Microsoft u ovom trenutku popušta, odgovarajući linkom na bezbednosni blog o razlozima za TPM. Uslov TPM-a za Windows 11 kontroverzan je od kada je prvi put objavljen. TPM je skraćenica od Trusted Platform Module (Modul pouzdane platforme) i u suštini je zaštićeno skladište podataka i identifikatora koji se nalaze na vašem računaru. Njegova upotreba je važna za bezbednost sistema, ali iako većina modernih procesora zadovoljava zahteve bez ikakvog dodatnog hardvera, odluka da se zahteva računar sa TPM 2.0 kompatibilnošću blokiraće mnoge sa starijim sistemima u nadogradnji na novi OS. U nekim slučajevima će se odbiti zahtev TPM -a, što dodatno komplikuje stvari.

Hardverska zahtevnost za Windows je previsoka

Još jedan izvor kontroverzi oko najave operativnog sistema Windows 11 bio je u vezi minimalnih specifikacija za OS. Iako u velikoj meri ruku pod ruku sa TPM zahtevima, postoji nekoliko neobičnosti u minimalnim specifikacijama operativnog sistema Windows 11.

Kao prvo, procesori Intel 7th Gen i AMD Zen 1 nisu podržani, uprkos tome što svojim naslednicima u Intel 8th Gen i AMD Zen+ nude efektivno slične arhitekture. Microsoft kaže da ima ove povratne informacije, ali već znamo da kompanija pokušava da podrži ove starije čipove u operativnom sistemu Windows 11. “Dok budemo objavljivali Windows Insajderima i sarađivali sa našim proizvođačima originalne opreme, testiraćemo da identifikujemo uređaje koji rade na Intel sedmoj generaciji i AMD Zen 1 koji mogu zadovoljiti naše principe”, saopštila je kompanija.

Power plan shortcut

Nešto manje hitan predlog glasanja, ali možda ipak važan za korisnike laptopa, jeste da „planovi napajanja više nisu dostupni preko baterije u operativnom sistemu Windows 11“. Ponovo donekle vezani za taskbar, padajući prozori su prošireni okviri sa informacijama koji se pojavljuju kada se pritisne ikona taskbara u oblasti sistemske palete. Jedan takav bio je dostupan kada pritisnete ikonu baterije na računaru sa baterijskim napajanjem i nudio bi mogućnost brze promene plana napajanja za kratko vreme. Nažalost, to je izostavljeno iz operativnog sistema Windows 11, a korisnici laptopa ga žele nazad kako bi im uštedeli put do opcija napajanja i baterije u okviru Windows postavki.

PC Health Check App

Aplikacija PC Health Check bila je kratkog daha, preživela je samo trenutak nakon objavljivanja. Namera je bila da se korisnicima kaže da li je njihov računar spreman za Windows 11 ili ne, ali je naišao na otpor, jer korisnicima nije rekao zašto njihov računar nije spreman za Windows 11.

Znamo da Microsoft radi na poboljšanju ovoga uoči izdanja novog OS -a, pa se nadamo da će uskoro doći do pomaka u ovom unosu povratnih informacija. To je sve o Windows 11 zahtevima sa dovoljno glasova da budu zapaženi. Ako želite da se pridružite procesu povratnih informacija, ima još vremena do datuma objavljivanja operativnog sistema Windows 11.

Izvor: Pcgamer

Podelite s prijateljima

Tweet