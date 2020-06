Izlazi Crash Bandicot 4

Jedan od najpopularnijih naslova za Sony PlayStation konzole, Crash Bandicot, konačno će dobiti svoj nastavak, ali ne remaster, i ne karting verziju. Games for Bob i Activision su najavili da će izaći igra Crash Bandicot 4: It’s about time, i to 22. juna u 11 sati po istočnoevropskom vremenu, uključujući i strim na Summer Game Festu. Video o igri ne govori mnogo, ali ne brinite, neki detalji su nam već poznati od ranije.

Očekivana vizuelna nadogradnja

Snimak koji već kruži internetom o samoj igri sugeriše nam da Crash Bandicot 4 neće zaostajati u odnosu na druge igre, i dalje će imati otkačene mehanike i povratak dr Neo Cortexa. Takođe je nagoveštena vizuelna nadogradnja, u drugačijem stilu od remastera, a izlazak je najavljen za 9. oktobar. Snimak sadrži samo logotip Xboxa na kraju, ali se očekuje mnogo više kada video tizer pokaže PS4 logotip.

Ova igra neće biti revolucionarna, ali pravi nastavak je uvek velika stvar. Navodno postoji izuzetno interesovanje za remastere ove igre, pa se očekuje da možda i izađe igra sa kompletnom novom pričom. Pravo pitanje je da li će ova igra biti više od putovanja nostalgije, a ako vas zanima, prijavite se za samu igru.

Izvor: Engadget

