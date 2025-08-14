Izrael navodno skladišti milione palestinskih telefonskih poziva na Microsoft serverima

Izrael navodno snima i skladišti milione telefonskih poziva koje svakodnevno obavljaju Palestinci u Gazi i na Zapadnoj obali. I to u okviru opsežnog programa nadzora koji datira još iz 2022. godine, navodi se u izveštajima. Ti podaci se, prema navodima, čuvaju na Microsoft Azure serverima.

Izraelu je obezbeđena posebna, izolovana oblast unutar Azure platforme

Izvršni direktor Microsofta, Satja Nadela, navodno je lično odobrio ovaj program nakon sastanka sa zapovednikom izraelske vojne obaveštajne jedinice 8200. Izraelu je obezbeđena posebna, izolovana oblast unutar Azure platforme, gde se skladišti ogromna količina svakodnevnih razgovora. I to bez znanja ili pristanka palestinskog stanovništva.

Prema navodima, ovi snimci pomogli su u planiranju smrtonosnih vazdušnih napada i u oblikovanju vojnih operacija širom regiona. Izrael već godinama nadzire telekomunikacije na okupiranim teritorijama, pošto praktično kontroliše čitavu palestinsku infrastrukturu.

Ova nova metoda, međutim, navodno beleži razgovore običnih civila. Procureni Microsoft dokumenti sugerišu da se većina podataka skladišti u Azure centrima u Holandiji i Irskoj.

Microsoft se sve više suočava sa kritikama zbog uloge u izraelskoj ofanzivi na Gazu, koja traje već 22 meseca. U maju je jedna zaposlena osoba prekinula Nadela-ino javno obraćanje, tražeći od njega da „pokaže kako su izraelski ratni zločini podržani Azure platformom“.

Kompanija je ranije ove godine naručila nezavisnu istragu. Ipak u istrazi nisu nadjeni dokazi da su Azure ili njegovi AI proizvodi korišćeni za ciljanje ili povređivanje ljudi. Međutim, novi izveštaji ukazuju na suprotno. Prema navodima, obaveštajni podaci iz ove baze korišćeni su za identifikaciju meta bombardovanja. Microsoft je odgovorio da „nema informacije“ o vrsti podataka koje Izrael skladišti na njegovim serverima.

Upotreba ovog sistema znatno je porasla tokom vojne kampanje

„Nijednom trenutku tokom ove saradnje,“ navodi predstavnik kompanije, „Microsoft nije bio upoznat sa nadzorom civila niti sa snimanjem njihovih telefonskih razgovora putem Microsoft usluga, uključujući i istragu koju smo naručili.“ Prema izvorima, upotreba ovog sistema znatno je porasla tokom vojne kampanje u Gazi. Do sada je u tom području poginulo 60.000 ljudi, uključujući više od 18.000 dece.

Microsoft nije jedina kompanija koja se optužuje za saučesništvo u onome što mnogi nazivaju genocidom u Gazi. Prema jednom izveštaju, zaposleni u Google-u su više puta radili sa izraelskom vojskom i Ministarstvom odbrane na proširenju pristupa veštačkoj inteligenciji.

Izvor: Engadget