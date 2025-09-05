Izvršni direktor kompanije Anker Innovations, Steven Yang, predstavio je revolucionarne inovacije brenda na IFA sajmu u Berlinu

Na sceni u Berlinu, CEO Steven Yang podelio je svoju viziju o tome kako će Anker nastaviti da rešava stvarne izazove potrošača i postaviti novi kurs za budućnost pametnog hardvera. Istovremeno, Anker, Eufy i Soundcore najavili su inovacije proizvoda koje pokreću napredna veštačka inteligencija i robotika.

Brend i Vizija

Ujedinjena pod tri brenda — Anker, eufy i soundcore — kompanija postavlja novi pravac kao globalni lider u oblasti pametnog hardvera. Kako je Steven Yang opisao na sceni, ovi brendovi će se fokusirati na „pokretanje novih mogućnosti kroz vrhunsku inovaciju“, stvarajući proizvode koji definišu kategorije u oblastima punjenja uređaja, kućne energije, pametnih aparata, bezbednosti doma, kreativnih alata i audio-vizuelne tehnologije.

Vrednosti na delu

Ova transformacija pokreće se ne samo proizvodima, već i vrednostima kompanije Anker koju najbolje oslikavaju tri principa koja pretvaraju viziju u akciju:

• Prvi princip — Razložite probleme na osnove kako biste otkrili nove puteve koje drugi previđaju.

• Tražite ultimativno — Idite dalje od lakih pobeda kako biste isporučili dugotrajne, više standarde.

• Rastite zajedno — Delite uspeh sa ljudima, partnerima i korisnicima; stvarajte vrednost fer i održivo.

„Sa našim vrednosnim okvirom i fokusiranom vizijom brenda, podstičemo Maker duh u Ankeru — stvarajući igralište gde naši timovi mogu da pomeraju granice i definišu sledeću generaciju inteligentne potrošačke tehnologije“, rekao je Steven Yang, CEO kompanije Anker Innovations. „Ovo nije tehnologija radi tehnologije — ovo je rešavanje stvarnih izazova potrošača i pokretanje mogućnosti koje život čine jednostavnijim“.

Najvažnije Anker Innovations objave sa IFA 2025

Sa scene IFA sajma u Berlinu, Anker Innovations je predstavio niz inovacija koje stavljaju osveženu viziju brenda u praksu — pokazujući kako AI i robotika oblikuju korisnička iskustva širom portfolija.

eufyMake predstavlja AI alate za dizajn koji inspirišu kreativnost kod svakodnevnih stvaralaca

UV Printer E1 slavljen je kao prvi lični 3D-teksturni UV štampač na svetu i najuspešnija Kickstarter kampanja u istoriji koja je prikupila 46 miliona dolara od 17.000 podržavalaca.

Uparen sa unapređenim Make It Real AI alatima za dizajn — uključujući multimodalni unos, konverziju iz 2D u 3D teksturu jednim klikom i pametno prepoznavanje objekata — E1 omogućava svakome da pretvori skice, fotografije ili tekst u teksturirane dizajne na drvetu, koži i metalu.

Isporuke podržavaocima su već u toku, dok će puna maloprodajna dostupnost početi u decembru 2025. godine, po ceni od 2.499 USD / 2.499 EUR. Više detalja dostupno je na eufymake.com.

Eufy koristi AI i naprednu robotiku za penjanje uz stepenice kako bi revolucionisao čišćenje podova — nijedan pod neće biti zapostavljen

Robot usisivač Omni S2 predstavljen je kao prvi robot usisivač na svetu sa HydroJet™ tehnologijom i dugotrajnim AeroTurbo™ sistemom dubinskog čišćenja od 30 kPa. Na tepisima, AeroTurbo™ 2.0 pruža snažno, neprekidno usisavanje bez zapušavanja, uklanjajući prljavštinu i dlake kućnih ljubimaca duboko iz vlakana. Njegovo adaptivno kućište podiže se do 5 cm, omogućavajući S2 da pređe preko debelih tepiha, slojevitih prostirki, pa čak i izuzetno debelih tepiha koji zaustavljaju druge robote — i da ih temeljno očisti. Na tvrdim podovima, HydroJet™ 2.0 pere konstantnim pritiskom nadole i samostalnim čišćenjem jastučića u realnom vremenu, uklanjajući mrlje umesto da ih razmazuje. U Evropi će biti dostupan kasnije ove godine, a globalno lansiranje planirano je za januar.

Eufy je takođe predstavio Marswalker, prvi svetski nosač za robote usisivače koji savladava stepenice, automatski prenoseći S2 između spratova. Zajedno, čine čišćenje celog doma zaista potpuno automatskim po prvi put. Marswalker je planiran za prvu polovinu 2026. godine. Više detalja o Omni S2 i Marswalker-u dostupno je na eufy.com.

Eufy Security donosi AI velikih modela u dom kako bi eliminisao mrtve uglove, lažne alarme i učinio zaštitu proaktivnom

Eufy Security je predstavio AI Core, prvog AI agenta za dom zasnovanog na velikom modelu. Treniran da prepozna i predvidi više od 100 različitih scenarija — od dostave paketa do nepoznate osobe koja prilazi vratima — AI Core pruža odgovore na uređaju za manje od tri sekunde, uz potpuno lokalno čuvanje podataka radi potpune privatnosti. Obaveštenja su kratka, precizna i korisna — tako da umesto beskonačnih alarma, dobijate jasna uputstva kojima možete verovati.

Eufy Security je lansirao i eufyCam S4, prvu DIY hibridnu kameru koja kombinuje 4K fiksni objektiv sa dvostrukim 2K PTZ (pan-tilt-zoom) sočivima, pružajući panoramski pregled i detalje lica do 15 metara udaljenosti. EufyCam S4 će u Srbiji biti dostupan u novembru po ceni od 299 USD / 299 EUR, dok će AI Core biti dostupan u prvoj polovini 2026. godine, a cena će biti naknadno objavljena. Više informacija o AI Core i eufyCam S4 potražite na eufy.com.

Soundcore koristi AI za bolji san, beleženje ideja i redefinisanje kućnog bioskopa

Sleep A30 — prve pametne ANC slušalice za spavanje na svetu — lansirane su početkom godine u SAD, a od danas i u Evropi i UK. One se bore protiv hrkanja i drugih smetnji pomoću adaptivnog ANC-a i AI generisanog zvuka moždanih talasa. A30 je trenutno dostupan u SAD, a u Srbiji će biti dostupan u prvoj polovini 2026. godine.

AI Voice Recorder, nosivi uređaj veličine novčića predstavljen na IFA sajmu, kači se na odeću i pretvara razgovore u transkripte i sažetke sa tačnošću od 97% na više od 100 jezika.

Soundcore je najavio da se projektorska linija Nebula pridružuje soundcore porodici i predstavio novi soundcore Nebula X1 Pro — prvu mobilnu bioskopsku stanicu na svetu. Sa 4K trostrukim laserskim optičkim motorom, Dolby Vision® i Dolby Atmos® višekanalnim prostornim zvukom, X1 Pro kombinuje video bioskopske klase sa bežičnim zvučnicima koji se odvajaju i aktivnim subwooferima za pravi surround doživljaj bilo gde. X1 Pro stiže na Kickstarter 23. septembra. Više detalja o svim ovim novitetima dostupno je na soundcore.com.

Anker Prime donosi pametne ekrane u punjenje više uređaja istovremeno

Anker je predstavio sledeću generaciju Prime Series — najnapredniju porodicu punjača za više uređaja do sada. Svaki Prime uređaj sada uključuje AnkerSense View — pametni ekran koji prikazuje brzinu punjenja i temperaturu u realnom vremenu.

Prime 160W je najkompaktniji 160W višeportni punjač na svetu. Prime 300W Power Bank isporučuje dovoljno energije za dva laptopa i jedan telefon istovremeno i puni se do 50% za samo 15 minuta. Prime Wireless Charging Station je prva 25W Qi2.2 bežična stanica za punjenje sa aktivnim hlađenjem i ugrađenim ekranom. A Prime Docking Station je prvi trostruki docking punjač na svetu sa stabilnim 8K izlazom. Više informacija o novoj Anker Prime seriji dostupno je ovde.

Anker SOLIX Solarbank Multisystem redefiniše kućnu energetiku

Već kao #1 solarno balkon rešenje na svetu, Anker SOLIX je predstavio potpuno novi Solarbank Multisystem. Modularni sistem povezuje do četiri Solarbank jedinice sa Power Dock-om, skalirajući do 14 kW ulaza i 4,8 kW izlaza – omogućavajući uštedu do 80% na računima i povraćaj investicije za četiri godine. Polu-uradi-sam pristup instalaciji smanjuje troškove za 85% i budućnost doma osigurava dvostrukim EV portovima.

Kao dopuna, tu je i tanak V1 Smart EV Charger — prvi IntelliGesture™ punjač na svetu — koji kombinuje solarni višak sa tarifama u realnom vremenu radi maksimalne uštede. Solarbank Multisystem i V1 Smart EV Charger dostupni su sada u Nemačkoj, po ceni od 1.898 € za starter kit i 499 € za EV punjač, dok isporuke za Francusku i Holandiju počinju 11. septembra. Više detalja možete naći ovde.