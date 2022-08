Jack Dorsey: Žalim što je Twitter postao kompanija

Osnivač Twittera i bivši izvršni direktor Jack Dorsey napisao je u tvitu da žali što je platforma društvenih medija postala kompanija.

Twitter ima dosta problema

„Najveći problem i moje najveće žaljenje je to što je Twitter postao kompanija“, napisao je Dorsey na Twitter-u. Pitanje se odnosilo na to da li je Twitter ispao onako kako je on to zamislio.

Dorsey će dobiti 978 miliona dolara ako se završi planirana kupovina i dogovor Musk-a i Twitter-a.

Na pitanje u kakvoj strukturi bi želeo da Twitter funkcioniše, Dorsey je rekao da bi to trebalo da bude „protokol“. On je naveo da Twitter ne bi trebalo da bude u vlasništvu države ili druge kompanije.

Da je u pitanju protokol, Twitter bi funkcionisao slično kao elektronska pošta, koju ne kontroliše jedan centralizovani entitet a ljudi koji koriste različite provajdere e-pošte mogu da komuniciraju jedni sa drugima.

Twitter je tužio Musk-a zbog pokušaja da odustane od kupovine. Zatim, bivši izvršni direktor Peiter Zatko optužio je Twitter da obmanjuje regulatore o svojim bezbednosnim merama za zaštitu od hakera. On je naveo i dosta drugih problema koji prouzrokuju neželjeni nalozi.

Izvor: Reuters

Podelite s prijateljima

Tweet