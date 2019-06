Jaguar Land Rover razvija volan koji promenom toplote navodi na pravac

Proizvođači automobila istražuju svaki mogući način da spreče ometanja tokom vožnje, a najnovija ideja dolazi od Jaguar Land Rover-a (JLR). Kompanija luksuznih automobila razvila je nešto što naziva „senzorskim volanom“ koji menja temperaturu kao način komuniciranja s vozačem.

JLR godinama sarađuje sa Univerzitetom Glasgow i Physical Sciences Research Council (EPSRC) kako bi otkrili nove načine kojim automobili i vozači mogu da sarađuju. U prošlosti, projekti su se fokusirali na haptičku povratnu informaciju, prilično uobičajenu tehnologiju na današnjem tržištu luksuznih automobila. Međutim ova nova ideja, deo doktorske studije Patrizia-e Di Campli San Vito, fokusira se na korištenje temperature.

U suštini, senzorski volan može da pomogne u održavanju pažnje vozača. Njegove tri osnovne komande bi podsetile vozače gde da se okrenu, da signaliziraju vozačima kada treba da promene traku ili upozore vozače na nadolazeću raskrsnicu. Volan će to učiniti tako što će brzo zagrejati ili ohladiti svoju levu ili desnu stranu. Može se zagrejati do maksimalno šest stepena celzijusa, ali to može da se promeni kako bi se prilagodilo vozačevim preferencijama. Pored volana, temperaturni signali se mogu koristiti i na ručicama menjača.

A steering wheel developed by Jaguar Land Rover could help keep drivers’ eyes on the road – by using heat to tell drivers when to turn left or right.#Technology #FutureMobility pic.twitter.com/iVbhgUHG6J

— Jaguar Land Rover (@JLR_News) May 29, 2019