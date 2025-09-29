Jaguar Lend Rover pauzira proizvodnju

Proizvođač luksuznih automobila Jaguar Lend Rover neće nastaviti proizvodnju u svojim fabrikama još jednu nedelju jer se i dalje bori sa posledicama sajber napada.

Početkom septembra, Jaguar Lend Rover je obustavio proizvodnju u svojim fabrikama u Velikoj Britaniji nakon što je bio pogođen sajber napadom u kojem su hakeri ukrali podatke kompanije. Jaguar Lend Rover nije saopštio koji su podaci ukradeni.

Jaguar Lend Rover je u saopštenju u utorak naveo da će obustava proizvodnje trajati do sledeće nedelje, tačnije do srede, 1. oktobra. Ali kompanija se nije obavezala da će tada nastaviti proizvodnju, već je samo rekla da je „donela ovu odluku kako bi pružila jasnoću za narednu nedelju dok gradimo vremenski okvir za postepeno ponovno pokretanje našeg poslovanja i nastavljamo našu istragu“.

Fabrike su sada zatvorene već tri nedelje. Nastavak obustave rada uticaće i na dobavljače, koji su navodno zabrinuti da će biti primorani na bankrot.

Izvor: TechCrunch