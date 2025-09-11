James Webb otkriva „planinske vrhove“ rađanja zvezda

Klaster Pismis 24 nalazi se u sazvežđu Škorpija, 5.500 svetlosnih godina od Zemlje.

Zvezda Pismis 24-1

Teleskop James Webb snimio je spektakularnu sliku klastera mladih zvezda Pismis 24 u srcu Maglina Jastoga. Ono što izgleda poput planinskog venca obasjanog svetlom, zapravo je oblak kosmičke prašine koji oblikuju vetrovi i zračenje masivnih, tek rođenih zvezda.

Najviši „vrhovi“ protežu se 5,4 svetlosne godine, a u njihovu širinu moglo bi da stane više od 200 Sunčevih sistema. U središtu klastera nalazi se zvezda Pismis 24-1, dvostruki sistem oko 140 puta masivniji od Sunca.

Prema izveštajima, vrele zvezde unutar magline oslobađaju „žestoko zračenje i surove vetrove“ koji bukvalno „izjedaju“ oblak i stvaraju pećinske strukture. Zračenje jonizuje gasove i komprimuje prašinu, čime nastaju novi talasi zvezdanog rađanja.

Slika, snimljena infracrvenom kamerom NIRCam, otkriva detalje koje do sada nijedan teleskop nije mogao da prikaže, nudeći redak uvid u formiranje masivnih zvezda i evoluciju kosmičkih kolevki.

Izvor: Engadget

