James Webb teleskop: Svemir se širi brže nego što se mislilo

Poslednja otkrića do kojih se došlo zahvaljujući James Webb teleskopu potvrđuju ono što se pretpostavljalo na osnovu otkrića starijeg Hubble teleskopa – svemir se širi brže nego što se očekivalo.

Podaci koji su od James Webb teleskopa dobijeni tokom 2024. godine ukazuju na to da se svemir širi 8% brže od očekivanog. Zaključivalo na osnovu novih podataka, ali i onoga što su astrofizičari do sada utvrdili o evoluciji kosmosa. Do otkrića o širenju svemira se došlo još 2011. godine, a grupa naučnika je za njega dobila i Nobelovu nagradu. Od tada se vode diskusije da li su podaci koji su tada korišćeni potpuno tačni ili pak ne. Zahvaljujući James Webb teleskopu sada znamo da jesu.

Radi se o tome da novi podaci potvrđuju da su prethodne mere razdaljina između obližnjih zvezda i galaksija tačne, ili bar približno tačne. Dobijene su od Hubble Space teleskopa, a prvobitno se mislilo da je došlo do neke greške prilikom merenja. U naučnom radu koji je objavio The Astrophysical Journal može da se pročita da je i tada sve prošlo bez greške.

U celoj ovoj priči je vrlo važna Hubble konstanta koja je proistekla iz zakona i matematičke formulacije tvrđenja da je brzina udaljavanja veoma udaljenih galaksija srazmerna njihovoj međusobnoj udaljenosti. Ovaj zakon se smatra prvom opservacionom osnovom za širenje svemira, i dokazuje da se svake sekunde svaki megaparsek (parsek je jedinica dužine koja se koristi za merenje velikih udaljenosti do astronomskih objekata van Sunčevog sistema, a približno je jednaka 3,26 svetlosnih godina) širi za određeni broj kilometara. Još uvek se ne zna za koliko se kilometara širi svaki megaparsek, budući da postoje tri metode za merenje, pa naučnici ne mogu da se usaglase.

Jedna nova studija je napisana na osnovu otkrića dve nezavisne grupe naučnika, a obe su koristile udaljenost galaksije NGC-4258 (Messier 106) kao referencu, budući da je ta mera poznata. Na kraju su došli do sledeće vrednosti za Hubble konstantu: 72.6 km/s/Mpc, što je blizu vrednosti 72.8 km/s/Mpc koja je ranije utvrđena na osnovu podataka dobijenih od Hubble teleskopa.

Sada je na teoretičarima da sklope teorije koje ovo otkriće objašnjavaju. Jedno od trenutno aktuelnih objašnjenja podrazumeva da nešto fali u trenutnom razumevanju ranog svemira, što bi moglo da bude u vezi s tamnom energijom – vrstom nepoznate energije koja prožima ceo kosmos i ubrzava njegovo širenje. Teoretičari su dobili zeleno svetlo da u svojim tumačenjima budu kreativni.

