Japan će zajedno sa NASA-om graditi svemirsku stanicu u blizini Meseca

Prošlog meseca, NASA i Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) otkrili su svoje namere da zajednički rade na misiji osvajanja Marsa. Sada je to ozvaničeno – Japan će se pridružiti NASA-i u naporima da se ode do Marsa i vrati nazad do Meseca. Japanska Vlada je prihvatila preporuku državnog komiteta za svemirska pitanja, da pomogne NASA-i na Lunar Gateway projektu.

Japan će ponuditi tehničku kooperaciju za konstruisanje Lunar Gateway-a, privremenog doma za astronaute u lunarnoj orbiti. On će, između ostalog, biti zadužen za obezbeđenje uređaja za održavanje života, klimatizaciju i baterije. Lunar Gateway će biti upotrebljavan za život astronauta, kao laboratorija, ali i kao docking stanica za letove od i ka Mesecu.

Japan nije jedina država koja se priključuje NASA-i na ovom projektu u cilju istraživanja Meseca i Marsa. Prošlog meseca partnerstvo je potpisala Australija, a očekuje se da će se to uskoro uraditi i Evropska svemirska agencija.

Izvor: Engadget