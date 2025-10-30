Japan lansirao novu teretnu letelicu

Japanska svemirska agencija uspešno je lansirala svoju najmoćniju raketu H3.

Japanska svemirska agencija je u nedelju uspešno lansirala svoju najmoćniju vodeću raketu H3, noseći novorazvijenu bespilotnu teretnu letelicu na svoju prvu misiju isporuke zaliha Međunarodnoj svemirskoj stanici.

Japanska agencija za istraživanje svemira saopštila je da je letelica HTV-X1 uspešno lansirana raketom broj 7 H3 iz japanskog svemirskog centra na jugu zemlje i potvrdila da je ušla u ciljanu orbitu 14 minuta nakon lansiranja.

Svemirska letelica je odvojena i postavljena u planiranu orbitu. Očekuje se da će stići na ISS za nekoliko dana kako bi isporučila zalihe. Japasnki astronaut trebalo bi da uhvati letelicu robotskom rukom u ranim jutarnjim satima.

Novi teretni brod može da nosi veći teret i da se napaja strujom tokom leta što je odlično za transport laboratorijskih uzoraka kojima je potrebno skladištenje na niskim temperaturama.

Japan je kroz uspešno lansiranje učinio još jedan korak ka stabilizovanju svog konkurentnog kapaciteta svemirskog transporta.

Izvor: abcnews.com