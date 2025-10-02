Japanska pivara Asahi pretrpela sajber napad

Asahi Group Holdings, pivarski gigant koji proizvodi japansko pivo Asahi i druga pića, pogođen je sajber napadom u ponedeljak koji je primorao kompaniju da obustavi proizvodnju u svojim japanskim fabrikama.

Prekid je navodno i dalje u toku, ali bez vremenskog okvira za oporavak.

Asahi Group je otkrila napad u saopštenju za štampu, navodeći da je došlo do „sistemskog kvara“ koji je primorao kompaniju da obustavi operacije porudžbina i isporuka, kao i rad svog pozivnog centra.

„U ovom trenutku nije potvrđeno curenje ličnih podataka ili podataka o kupcima spoljnim stranama“, navodi se u saopštenju za štampu.

U utorak, pozivajući se na portparola Asahija, Rojters je izvestio da kompanija još uvek nije nastavila proizvodnju, ne može predvideti kada će se proizvodnja nastaviti i još uvek istražuje da li je svih 30 njenih fabrika širom Japana obustavilo rad.

Nije poznato da li je napad uključivao ransomware ili zahtev za novac, i da li su podaci ukradeni.

Izvor: TechCrunch