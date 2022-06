Jatagan brigada usred Carigrada

Na granici Evrope i Azije, u gradu čijim sokacima nezvanično svakodnevno prolazi preko 20 miliona žitelja, Huawei je organizovao predstavljanje svojih najnovijih proizvoda. Na događaju su bili predstavnici evropskih medija, uključujući i naše – sa Otvorenog Balkana.

Istambul, bivša prestonica bivše imperije kojoj smo mi bivša pogranična predstraža (ili od koje smo čuvali Evropu, zavisno od toga s koje strane Une, Save i Dunava su nam živeli preci u prohujalim vekovima) je poslužila za demonstraciju da je Huawei sve, samo ne bivši! Kompanija je predstavila proizvode iz mnogih linija i sada možemo sa sigurnošću da kažemo da je Huawei prebrodio sve teškoće koje je izazvala specijalna operacija američke administracije protiv kineskog giganta sa ciljem da ga uništi. Naprotiv, danas je Huawei nikada jači, sa širokim portfoliom proizvoda koji se širi u svim pravcima.

Istambul je pogodno odabrana destinacija i zbog još jednog jasnog razloga – u ovoj nesigurnoj eri reč je o jednoj od retkih destinacija koja može da okupi predstavnike „istoka“ i „zapada“.

Laptopi, telefoni, tableti, slušalice, pametni satovi, pa čak i neke nove kategorije uređaja koje do sada nismo viđali poput jedinstvenog MatePad Paper čitača elektronskih knjiga-tableta sa e-ink ekranom, sve je to produkt velikih napora kompanije koja je druga na top listi onih koji ulažu u istraživanje i razvoj, što smo takođe danas saznali – preko 17 milijardi dolara godišnje. Uređaje je javnosti predstavio Derek Yu, predsednik Huawei Consumer Business Group za Centralnu i Istočnu Evropu, nordijske zemlje i Kanadu.

Huawei Mate Xs 2: Sklopivi telefon raskošnih karakteristika

Huawei je doneo potpuno novi dizajn sa spoljnim preklapanjem i ultralaganim i tankim kućištem za pojmove preklopnog telefona. Ekran na preklop raspolaže sa nekoliko trikova, uključujući i postavljanje u vrlo funkcionalni režim postolja. Istovremeno je jedini od svih telefona na preklop za koji možemo da kažemo da zapravo deluje kao pravi telefon u sklopljenoj formi. Kada se rasklopi, ekran Mate Xs 2 postaje ravan kao ogledalo.

Pametni telefon je takođe opremljen i drugim sjajnim funkcijama, kao što je True-Chroma kamera od 50 MP koja podržava HUAWEI XD, ali i baterija kapaciteta 4600mAh. Nju prati i 66W Huawei SuperCharge punjač za ultrabrzo punjenje u pokretu. Preporučena cena ovog telefona iznosiće 2000 evra.

Huawei nova Y70 i nova Y90: Pristupačni moderni telefoni

Huawei je na događaju predstavio i nove pametne telefone iz srednjeg cenovnog ranga – nova Y70 i nova Y90. Model nova Y70 se može podičiti snažnom baterijom od 6000mAh koja prema obećanjima kompanije zahteva punjenje samo dva puta nedeljno, dok se nova Y90 puni do 53% za samo 30 minuta zahvaljujući Huawei SuperCharge punjaču od 40W (y70 ima punjenje od 22,5W).

Nova Y90 koristi Huawei Edgeless FullView ekran od 6,7 inča sa ultrauskim okvirima, dok nova Y70 poseduje Huawei FullView ekran od 6,75 inča.

Cene ovih telefona će iznositi 200 evra (y70), odnosno 270 evra (y90).

Huawei MateBook 16S i D16: Novi nivo laptop iskustva

Huawei je čvrsto rešen da značajno uvećava prisustvo na laptop tržištu. Do sada je bio fokusiran na tanke i lake modele, a sada su na red došli i modeli većih gabarita visokih performansi. No, to ne znači da je Huawei odustao od sjajnih postulata na kojima je insistirao, poput sjajne izrade, tankog profila, minimalnih ivica oko ekrana i uopšte odličnog korisničkog iskustva. Štaviše, laptop je sada u centru IoT strategije i objedinjavanja mogućnosti i kapaciteta raznih Huawei uređaja.

Huawei MateBook D16 i 16s imaju veliki ekran od 16 inča, pokreću ih Intel Core procesori H-serije dvanaeste generacije sa TDP-om do 40W, stižu sa dvokanalnom RAM memorijom i SSD uređajem velike brzine. Ekrani visoke rezolucije stižu sa odnosima stranica od 3:2 i 16:10, što će svako kome znači radna površina na laptopu i te kako pozdraviti.

Matebook D 16 i 16s omogućuvaju besprekorno simultano upravljanje datotekama i pretragom AI kako bi dodatno omogućili saradnju uređaja i lak prenos datoteka između računara, pametnog telefona i tableta. Ovo je demonstrirano tako što se stvari sa telefona prenosi prostim prevlačenjem prsta na laptop, i to se ne odnosi samo na datoteke, već i na kontekstualne stavke.

Najvažnije karakteristike novih laptopova

Recimo, ako želite da uskladite boju u nekoj kreativnoj aplikaciji sa laptopom sa onoj koju vidite na svom telefonu moguće je prevući sadržaj s tom bojom na ekran laptopa. Zanimljivo je i da će MateBook D16 biti prvi Huawei laptop s numeričkom tastaturom, što će pozdraviti svi koji rade puno sa brojevima.

Cene ovih računara će iznositi od 1700 evra za MateBook 16S, odnosno od 900 evra za MateBook D16.

Huawei MatePad Paper: Prvi Huawei E-Ink tablet i najintrigantniji uređaj prezentacije

Huawei je lansirao i svoj prvi tablet MatePad Paper sa E-Ink ekranom koji je savršen za sve koji rade u kreativnoj industriji i cene staro dobro iskustvo rada na papiru, praveći zabeleške, notacije, ili prosto žele vrhunski čitač elektronskih knjiga. Dizajniran da bude lako prenosiv, Huawei MatePad Paper se ističe tankom formom i malom težinom od približno 360 g, što ga čini idealnim za čitanje na dlanu.

Huawei MatePad Paper dolazi s FullView ekranom od 10,3 inča koji korisnicima nudi izrazito ugodno vizuelno iskustvo čitanja. MatePad Paper je ujedno i prvi na svetu modul sa E-Ink displejem koji dobija TUV Rheinland Paper Like Display sertifikat.

Uz sve to, ekran ima poseban površinski sloj koji pruža korisniku osećaj pisanja na papiru. Jedinstvena povezanost ekrana i olovke nudi, primera radi, da se u trenutku kada se vrh olovke nađe na ekranu tableta, pojavljuje „šuštavi“ zvuk pisanja olovkom po papiru, što korisnicima budi nostalgiju.

Ovaj interesantan uređaj će koštati 500 evra u prodaji.

Huawei FreeBuds Pro 2: Prvi Hi-Res Dual Sound Sistem TWS na svetu

U audio kategoriji, Huawei je lansirao uređaj koji je nasledio njihove najbolje bubice, FreeBuds Pro. Ljubitelji kristalno čistog zvuka su tako dobili prve Hi-Res Dual Sound slušalice na svetu: FreeBuds Pro 2.

Na prezentaciji je istaktnut visok kvalitet zvuka postignut kombinacijom Dual Sound sistema, usvajanjem dva integrisana DAC čipa i dinamičkog drajvera sa četiri magneta sa naprednom tehnologijom digitalnog ukrštanja frekvencije, omogućavajući uređaju da razlikuje visoke i niske frekvencije, zajedno sa LDAC kodekom visoke rezolucije, HUAWEI FreeBuds Pro 2 donosi najčistiji kvalitet zvuka. Naravno, videćemo u kolikoj meri je to Huawei postigao u praksi prilikom detaljnijeg testiranja.

Huawei je napravio ozbiljne pomake i u drugim sferama, nekada podjednako značajnim kao i sam kvalitet zvuka. FreeBuds Pro 2 su u stanju da obezbede 15% više mogućnosti smanjenja buke u poređenju sa prethodnim modelom. U određenim scenarijima može se postići maksimalan nivo smanjenja buke od 47 dB.

Huawei FreeBuds Pro 2 takođe imaju tri dinamička algoritma za optimizaciju slušanja zvuka koji su u stanju da otkriju promene u jačini zvuka, razlike u strukturi ušnog kanala i promene u statusu nošenja u realnom vremenu. Nove slušalice podržavaju laku multipoint konekciju sa različitim uređajima.

Njihova cena bi u maloprodajama trebala da iznosi oko 200 evra.

Na kraju napornih radnih dana sledi (ne)zaslužen predah

Na samom kraju, ističemo da ćete sve ove uređaje imati prilike da vidite i na stranicama našeg sajta i u našem časopisu. Takođe, imajte u vidu da su gore pomenute cene preporučene evropske cene – ostaje da se vidi da li će biti nešto više kada se uređaji budu pojavili u lokalnim maloprodajama.

Huawei je definitivno napravio sjajan posao u različitim tržišnim segmentima i očekujemo da će u istom stilu nastaviti u doglednoj budućnosti.

