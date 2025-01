Jedna funkcija koju Bluesky zaista treba

Više od 20 miliona ljudi registrovalo je nove naloge na Bluesky-u u poslednjih nekoliko meseci, većina njih su izbeglice sa sajta koji je nekada bio poznat kao Twitter.

Pratite fascinantan novi nalog na Bluesky-u. Ali da li taj nalog zaista pripada osobi za koju mislite da pripada?

To je omogućilo brojne radosne ponovne susrete, jer novi korisnici nalaze stare prijatelje i zanimljive ljude na društvenoj mreži koja je trenutno najpopularnija. Međutim, to je takođe dovelo do nekoliko neprijatnih trenutaka, jer prevaranti i smutljivci prave Bluesky naloge koji imituju popularne Twitter naloge. Menadžeri društvenih mreža su itekako svesni da imitatori mogu izazvati haos na njihovim platformama. Vlasnici ukradenih naloga trpe reputacionu štetu, a u najgorem slučaju, lažni nalozi mogu iskoristiti svoju nezasluženu kredibilnost da prevare pratioce i oduzimaju im stvaran novac.

Kako Bluesky rešava verifikaciju? Nažalost, morate se osloniti na sebe. Jedini način da verifikujete nalog na Bluesky-ovim serverima je da ga povežete sa domenom koji posedujete. To je prihvatljiva opcija za ljude koji su se potrudili da registruju sopstvene domene i znaju kako da modifikuju potrebna DNS podešavanja za rad sa Bluesky-em. Međutim, nisu svi uticajni glasovi na društvenim mrežama toliko tehnički sofisticirani. I, naravno, jedan posebno kreativni prevarant je čak uspeo da iskoristi tu slabost da transformiše svoje lažne naloge u šemu iznude koja je ciljala na neka vrlo velika imena.

Sistemi za imenovanje domena nikada nisu dizajnirani da budu pružatelji identiteta, i ovde su potpuno zakazali. Ipak, oni imaju potencijal. Naime, Bluesky kaže da „radi iza scene“ kako bi pomogao organizacijama da postave „verifikovane domene“. Teoretski, administratori sa sajtova zasnovanih na vestima, poput New York Times-a i ZDNET-a, mogli bi „verifikovati“ naloge svojih dopisnika. Ali to je ad-hoc pristup koji je pun problema.

Kao alternativu, neki korisnici Bluesky-a iskoristili su funkciju platforme koja označava naloge jedinstvenim simbolom kako bi označila njihov status. Hunter Walker, novinar koji radi za Talking Points Memo, postavio je sistem verifikacije koji omogućava da vidite bedževe za novinare, izabrane zvaničnike i druge uticajne ljude u političkom svetu. Ako vidite bedž, taj nalog je stvaran!

Problem sa tim sistemima verifikacije trećih strana je što te oznake vidite samo ako ste se pretplatili na uslugu označavanja. Ako ste novajlija na Bluesky-u, kako biste znali da je ovo pravi način da pratite svoje omiljene novinare? A šta sprečava neku lažnu uslugu označavanja da poremeti ceo sistem? Ali ova dva pristupa ukazuju na način kako Bluesky može da ide napred, jer je organizovan kao LLC sa javnim interesom čija je misija da stvori „održivu, otvorenu društvenu mrežu“. Twitter je potpuno propao u vođenju sopstvenog servisa verifikacije, ali Bluesky ne mora da padne u tu zamku.

Šta ako glavni serveri Bluesky-a postave podrazumevanu uslugu označavanja koja bi bila uključena za svakog novog korisnika? Šta ako zatim postave okvir verifikacije koji bi treće strane mogle primeniti da bi se pridružile? Distribucijom posla verifikacije korisnika na pouzdane provajdere, a zatim osiguravanjem da rezultati budu vidljivi na feed-u svakog korisnika, približili bismo se standardu plave kvačice koji je postavio Twitter, bez većine njegovih komplikacija.

