Jedna od najsigurnijih aplikacija za razmenu poruka za Galaxy telefon dobija nove funkcije

U frci koja je nastala u svetu razmene poruka nakon što je WhatsApp smislio sumnjivu novu politiku privatnosti, Signal se pojavio kao jedna od najpopularnijih aplikacija.

Još uvek dostupna samo u beta verziji

To je postignuto zahvaljujući fokusu na bezbednost i privatnost i prirodi svog otvorenog koda. Dosta vlasnika pametnih telefona Galaxy takođe koristi aplikaciju, a ako ste jedan od njih, sada možete uživati u novim funkcijama vezanim za voice messages. Signal podržava slanje glasovnih poruka kao i svaka pristojna aplikacija za razmenu poruka, ali sve vreme je to bila prilično osnovna primena. Sa najnovijim beta izdanjem Signala, postoji više novih poboljšanja kvaliteta i upotrebljivosti koja bi trebalo da usreće bivše korisnike WhatsApp-a (ili olakšaju prelazak onima koji to misle).

Prvo, sada čuva vašu glasovnu poruku kao nedovršenu ako napustite aplikaciju dok snimate poruku, mada vam ne daje mogućnost editovanja sačuvane nedovršene poruke. I drugo, sada možete da kontrolišete brzinu reprodukcije glasovnih poruka. Možete menjati brzinu od 0,5x, 1x i 2x; aplikacije poput WhatsApp omogućavaju vam samo da ih ubrzate, što čini primenu Signala korisnijom. Kao što je ranije pomenuto, ove nove funkcije su dostupne u beta verziji aplikacije, kojoj možete pristupiti ako se registrujete za beta program na Google Play-u. Samo imajte na umu da će se beta verzija instalirati preko stabilne verzije aplikacije i da biste se vratili na poslednju, moraćete da je u potpunosti deinstalirate. Ako vam to nije u redu, najbolje je sačekati da stabilna aplikacija Signal dobije ove funkcije, što ne bi trebalo da traje predugo.

