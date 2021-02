Jeff Bezos napušta mesto izvršnog direktora Amazon-a

Dosadašnji Amazon CEO Jeff Bezos će napustiti fotelju izvršnog direktora do kraja ove godine, prepustivši to mesto svom kolegi koji je do sada vodio Amazon cloud biznis. To će biti Andy Jassy, koji će ubuduće voditi kompaniju u svakodnevnim zadacima, dok će Bezos zadržati poziciju izvršnog predsednika upravnog odbora kompanije Amazon.

Amazon, gigant jači od države

Bezos ima 57 godina. Osnovao je Amazon 1994. godine i od kompanije koja je trebala da prodaje knjige onlajn napravio najveću svetsku platformu za elektronsku trgovinu koja prodaje sve od igle do lokomotive. Naravno, to je samo deo njegovog poslovnog carstva, pošto ima još nekoliko kompanija koje se bave letovima u kosmos i prodajom hrane, između ostalog. Amazon je pod Bezosovim vođstvom prestigao vrednost od 1000 milijardi dolara na berzi i danas, nakon upumpavanja stimulansa od 5000 milijardi dolara zbog Covid-19 pandemije, kompanija je dostigla tržišnu vrednost od 1600 milijardi dolara.

Zanimljivo je da poslednjih godina Amazon nije plaćao porez, već je u poslednjoj 2019. godini za koju postoji finalni obračun, na preko 230 milijardi dolara prometa platio 0 dolara federalnog poreza. Zapravo, te godine je od poreza zaradio, jer je od refundiranja i podsticaja Amazon dobio 129 miliona dolara, plativši tako -1% poreza u toj godini. Pretpostavljamo da bi mnogi voleli da vode firme na taj način, što je jedan od razloga otvaranja mnogih stranih firmi širom Srbije.

Ko je naslednik?

Premda i dalje nema zvanične potvrde, pouzdani izvori navode da će kompaniju preuzeti direktor Amazon Web Services, odnosno Amazon web usluga, koji je u proteklom periodu zabeležio odlične rezultate. To je Andy Jassy, koji se Amazonu pridružio još 1997. godine i koji je vodio Amazon Web Services cloud odeljenje od njegovog začeća. Danas je AWS jedno od najprofitabilnijih odeljenja ovog giganta.

Odeljenje kojim je upravljao Jassy je upravo prijavilo rast od 28% za poslednji prošlogodišnji kvartal. Čak oko 52% operativnog prihoda kompanije stiže upravo od AWS-a. Tokom 2021. godine su deonice kompanije skočilo oko 4%, a u odnosu na isti period prošle godine porasle su za čak 70%, baš kao i celokupna berza, koja probija sve rekorde dok privreda pati zbog problema sa pandemijom, a preko 60% malih biznisa širom SAD su zatvoreni zauvek. Veliki udeo u tome ima paket pomoći koji je izglasao američki predstavnički dom, težak 5000 milijardi dolara. Za prvu polovinu ove godine se planira izglasavanje novog paketa pomoći od 1900 milijardi dolara, od čega će ogroman deo završiti u najvećim američkim kompanijama, pa treba očekivati da će spori rast iz ove godine biti značajno podstaknut.

Bezos će nastaviti da vodi računa o poslovanju kompanije, ali iz nove uloge. Prvi čovek Amazon-a kada su u pitanju finansije, Brian Olsavsky, je rekao da će Bezos svakako biti prisutan u budućnosti i da njegova vizija prožima sve delove kompanije. Takođe je Olsavsky rekao da je Jassy “vizionar koji će doneti svoje veštine, ali da će tranziciju odlikovati visoka doza kontinuiteta.” Bezos će tako dobiti više vremena da se posveti vođenju kompanija Blue Origin (svemirski turizam, sateliti, put na druge planete), The Washington Post (vodeći medij) i Amazon Day 1 Fund (humanitarni fond, istovremeno i način da novac ostavite porodici bez plaćanja ikakvog poreza, što skoro svi bogataši i političari u SAD obilato koriste).

Izvor: CNBC

Podelite s prijateljima

Tweet