Jeff Bezos odlazi 5. jula

Jeff Bezos odlazi sa mesta generalnog direktora Amazona za samo nekoliko nedelja. Na godišnjem sastanku akcionara kompanije u sredu rekao je da će njegov poslednji dan u ulozi CEO-a biti 5. jul. Bezos će tada postati izvršni predsednik Amazona. Posao CEO-a preuzeće izvršni direktor Amazon Web Services (AWS) Andy Jassy.

Odlazak ipak ranije nego što je planirano

Bezos je izabrao 5. jul jer je za njega vezan sentimentalno. To je datum kada je Amazon osnovan 1994. godine, pre tačno 27 godina. Osnivač Amazona objavio je svoj plan da odstupi sa mesta izvršnog direktora ranije ove godine. U to vreme, kompanija je rekla da će se prelazak dogoditi u nekom trenutku u trećem kvartalu. Jassy je bio deo osnivačkog tima AWS-a 2003. godine. Od 2016. godine izvršni je direktor divizije kojoj je pomogao da se pretvori u ekonomskog jednoroga. U prva tri meseca 2021. godine AWS je generirao 13,5 milijardi dolara. To je 12 procenata ukupnog Amazonovog prihoda za kvartal.

Dok Amazon nastavlja da uživa u zapanjujućem finansijskom uspehu, Jassy će preuzeti kormilo tokom pomalo klimavog vremena za kompaniju. Amazon se suočava sa istražnim nadzorom regulatora u Evropi i SAD-u. Ove nedelje, državni tužilac Vašingtona, Karl Racine, tužio je kompaniju zbog navodnog nezakonitog zloupotrebljavanja i održavanja monopolske moći kontrolom cena na mrežnom maloprodajnom tržištu i kršenjem zakona DC. Vesti o datumu tranzicije stižu istog dana kada je Amazon najavio dogovor o kupovini MGM za 8,45 milijardi dolara. Ideja koja stoji iza akvizicije prilično je jasna. MGM ima širok, dubok katalog popularne intelektualne svojine.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet