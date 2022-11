Jeff Bezos planira da većinu svog novca pokloni u humanitarne svrhe

Osnivač Amazona i jedan od najbogatijih ljudi na svetu, Jeff Bezos, priključio se grupi milijardera koji žele da ostanu upamćeni kao dobrotvori. U intervjuu koji je dao za CNN, Bezos je najavio da će većinu svog bogatsva (koje trenutno iznosi oko 124 milijarde dolara) do kraja svog života potrošiti u humanitarne svrhe. Najveći iznos će biti usmeren na borbu protiv klimatskih promena, ili za podršku onih koji mogu da kreiraju „jedinstvo“ celokupnog čovečanstva.

On će sa svojom partnerkom, Lauren Sanchez aktivno raditi na „stvaranju kapaciteta“ da svoje bogatstvo podeli sa čovečanstvom. Ovo nije prvi put da Bezos učestvuje u humanitarnim akcijama. Tokom prethodnih 10 godina, on je donirao više od 10 milijardi dolara za Bezos Earth Fund organizaciju koja se bavi problemima klimatskih promena. A njegova bivša supruga,Scott MacKenzie, je raznim organizacijama donirala oko 4 milijarde dolara.

Po svemu što vidimo, Bezos je prihvatio „izazov“ koji su postavili Bill Gates i Warren Buffet, osnivajući The Giving Plage, organizaciju koja ohrabruje milijardere da bar polovinu svog bogatstva usmere u dobrotvorne srvhe. Pored njih, i Mark Zuckenberg je 2015. godine obećao da će donirati 99 procenata akcija svojih kompanija u Chan Zuckenberg Initiative, humanitarnu organizaciju. U tom trenutku, vrednost tih akcija bila je oko 45 milijardi dolara. Inače, Zuckenberg je još 2010. godine potpisao „The Giving Plage“ obećanje. Za razliku od njega, Jeff Bezos to nije nikad uradio, mada ga ova najava kvalifikuje za to.

Izvor: Engadget

