Jeste li završili sa Twitter-om?

Twitter je jedan od društvenih medija koji vam omogućava da ostanete u toku sa najnovijim vestima ili aktuelnim događajima.

Da li je vreme da napustite Twitter?

Ali postoji i takozvani „doomscrolling“ – kada prolazite kroz feed pun loših vesti i svejedno nastavljate da skrolujete. I, poput Facebooka i Instagrama, naišao je na pravi deo problema, sa maltretiranjem i porastom dezinformacija. Ako se nađete spremni da se zauvek odreknete tvitovanja, evo šta možete učiniti da trajno izbrišete svoj nalog. Prvo morate deaktivirati Twitter – iako vam Twitter omogućava da deaktivirate svoj račun baš kao i Facebook i Instagram, on funkcioniše malo drugačije.

Da biste izbrisali svoj Twitter nalog, morate ga prvo deaktivirati. Da biste to uradili, idite na More na levoj strani ekrana, a zatim na Settings i Privacy. U odeljku „Your Account“ videćete opciju za deaktiviranje naloga. Možete izabrati da ponovo aktivirate svoj nalog nakon 30 dana ili nakon 12 meseci. Ako ne izaberete opciju za ponovno aktiviranje, vaš nalog će se automatski izbrisati nakon 30 dana. Kada je deaktivirano, vaše korisničko ime i profil neće se pojaviti na veb lokaciji Twitter ili u mobilnim aplikacijama. Ako primetite da se vaš nalog ponovo aktivira bez upotrebe aplikacije, to može biti zbog aplikacija nezavisnih proizvođača kojima ste dali dozvolu da se povežu sa vašim nalogom na Twitteru. Uverite se da ste opozvali pristup trećim stranama. Šta se dešava kada izbrišete Twitter?

Ako ne pristupite svom nalogu 30 dana nakon što ga deaktivirate, on će biti trajno izbrisan. To znači da ga ne možete ponovo aktivirati nakon 30-dnevnog roka, a svi stari tvitovi su nestali. Međutim, vaši podaci se i dalje mogu pojaviti na pretraživačima poput Google-a i Bing-a. Takođe, ako i dalje želite da vam ostanu stari tvitovi, Twitter omogućava korisnicima da preuzmu svoju arhivu.

