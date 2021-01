Još jedan ransomware koristi DDoS napade za iznuđivanje

Još jedna grupa hakera – otkupljivača sada koristi DDoS napade da prisili žrtvu da ih kontaktira i pregovara o otkupnini.

DDoS napad je jeftin, lak i vrši dodatan pritisak na žrtve

U oktobru 2020. pojavile su se grupe hakera – otkupljivača koji su počeli da koriste DDoS napade na mrežu ili web lokaciju žrtava kao dodatni alat koji ih primorava da plate otkupninu. U to vreme su postojale dve operacije koje su koristile ovu novu taktiku – SunCrypt i RagnarLocker. Distributed denial of service (DDoS) napad je slučaj kada akter pretnje preplavi web lokaciju ili mrežnu vezu sa više zahteva nego što ih je moguće obraditi, što dovodi do toga da usluga bude nepristupačna. Mnoge žrtve ovakvih napada jednostavno vrate podatke koje su prethodno backup-ovali i ne trude se da kontaktiraju napadače.

Hakeri Avaddon ransomvarea sada koriste DDoS napade kako bi uklonili žrtvinu lokaciju ili mrežu dok ih žrtva ne kontaktira i ne počne da pregovara. Uopšte nije iznenađujuće kada hakeri kombinuju ransomware i DDoS napade: DDoS je jeftin, lak i u nekim slučajevima može pomoći da se neke kompanije uvere da je brzo plaćanje najmanje bolna opcija. Što veći pritisak kriminalci mogu da izvrše, veće su šanse za dobijanje novca. Kada je Maze predstavio strategiju dvostrukog iznuđivanja, druge bande ransomware-a su brzo usvojile metodu. Prerano je reći da li će hakeri slično usvojiti i DDoS napade.

Izvor: Bleepingcomputer

Podelite s prijateljima

Tweet