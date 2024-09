Još samo pet dana vazi popust za BIZIT 2024 konferenciju!

Rezervisanje učestvovanja na BIZIT konferenciji sa popustom traje samo do ponedeljka, 30. septembra. Ako se već do sada niste prijavili, učinite to sada i iskoristite povoljne uslove. Posebne pogodnosti su rezervisane za timove.

Jedanaesta BIZIT konferencija će biti održana 6. i 7. novembra u hotelu Metropol. Kroz dvadeset sati dinamičnog programa kreiraćemo Biznis MozAIk, slikovito ćemo pokazati kako digitalne tehnologije pomažu i unapređuju poslovanje. Nove tehnologije dolaze u talasima i poseduju super-moć da se uvuku u sve pore biznisa. A njihova implemetacija često je razlog za nesanicu administratora sistema, direktora i vlasnika biznisa. Sindrom straha od propuštanja (FOMO) je sve prisutniji, pa umesto da se posvetimo bazičnim poslovnim aktivnostima previše vremena trošimo na to da ne propustimo neku inovaciju koja može skupo da nas košta u budućnosti. Veštačka inteligencija je tome i te kako doprinela. Svedoci smo da se u javnosti više potencira priča o posledicana (ne)primene AI-ja nego priča o realnim vrednostima i mogućnostima ove tehnologije. BIZIT je mesto gde ćemo nove tehnologije, među kojima je i veštačka inteligencija kao jedna od njih, predstaviti u svetlu primene i realnih mogućnosti. BIZIT će vam pomoći da precizno sagledate i dizajnirate vaše IT potrebe, da nabavite samo ono što je potrebno i dovoljno da obezbedite stabilnost, sigurnost i skalabilnost IT resursa koji će osetno poboljšati poslovne procese vaše kompanije i merljivo poboljšati poslovni rezultat.

Prvog dana BIZIT-a govorićemo o ERP, CRM i drugim poslovnim rešenjima, o internetu kao bazi poslovanja, o digitalnim servisima i eZdravlju. Drugi dan je rezetvisan za Cloud tehnologije, infrastrukturu i bezbednost. Posebnu pažnju u panelima ćemo zadržati na rešenjima za pametne gradove i smart tehnologije u najširem smislu. A trešnja na vrhu torte, u samoj završnici će biti priča koja dotiče sve nas – obrazovanje i zapošljavanje u IT industriji. Izaberite oblast koja vas interesuje pa se prijavite za prisustvo samo prvog ili samo drugog dana. Ili oba, ako želite da sagledate celokupni Biznis MozAIk za narednu godinu.

Dva BIZIT dana će posebno oplemeniti networking i dešavanja van glavnog programa koje pripremamo sa podjednakom pažnjom kao i sam program konferencije. Učesnici koji su već bili na nekom prethodnom BIZIT-u znaju o čemu je reč, a oni koji ne znaju, dođite da otkrijete BIZIT svet.

Vidimo se na BIZIT-u!

