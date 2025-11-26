Još uvek najpopularnije lozinke – možemo li kao društvo bolje?

Da li je iznenađenje što su najčešće korišćene lozinke i dalje „123456“, „password“ ili „admin“? Ne baš. Analiza koja pokriva više od dve milijarde kompromitovanih korisničkih zapisa otkriva da korisnici i dalje biraju jednostavne i predvidive lozinke — čak i nakon godina upozorenja stručnjaka za sajber bezbednost.

Zašto radimo lošiji posao nego što bismo mogli

Iako je digitalni svet sve složeniji, korisnici često biraju lozinke koje je lako pogoditi, a koje imaju minimalnu zaštitu. Uzorak se ne menja: redosled cifara, očigledni obrasci i reči koje se nalaze na tastaturi — sve su to često termini lozinki. Četiri najčešće lozinke su upravo takve, i prema izveštaju one su dominirale listom najčešće upotrebljavanih lozinki. Stalno pojavljivanje ovih obrazaca govori o tome da, i nakon višegodišnjih kampanja za podizanje svesti, korisnici nastavljaju sa navikama koje ugrožavaju njihovu sigurnost.

Jedan od razloga ovakve inertnosti jeste složenost izbora: za prosečnog korisnika kreiranje i pamćenje jedinstvene, jake lozinke za svakog naloga deluje kao naporan posao, pa mnogi biraju nešto što je lako zapamtiti. Drugi razlog leži u širini problema — broj online naloga po osobi rapidno raste, pa korisnici često ponavljaju lozinke. Kada se doda da ogromna većina web sajtova i dalje dozvoljava lozinke bez posebnih znakova ili dopustivog minimuma dužine, slika je jasna: korisnici imaju motivaciju da pojednostave, a sistemi ne insistiraju da učine drugačije.

Za krajnje korisnike to znači: čak i ako mislite da ste „pametniji od proseka“, šanse su da ste barem delimično ponovili obrazac — i time se izlažete riziku. Brojni alati za otkrivanje curenja podataka i računa već ukazuju na to da lozinka koja se ponavlja ili koja je bila kompromitovana može biti vrata ka višestrukom riziku.

Iako aktuelni trendovi ukazuju da će lozinke biti zamenjene naprednijim metodama autentifikacije — poput passkey-ja i biometrijskog pristupa — proces tranzicije traje. U međuvremenu, snažna i jedinstvena lozinka ostaje ključna prva odbrana.

Za korisnike to znači da je neophodno postavljanje lozinki koje sadrže najmanje 12 karaktera, kombinaciju velikih i malih slova, brojeva i simbola, kao i izbegavanje ponovne upotrebe iste lozinke na više naloga. Takođe, preporuka je korišćenje menadžera lozinki koji omogućavaju kreiranje i čuvanje kompleksnih lozinki, bez potrebe za njihovim pamćenjem.

Kao društvo, morali bismo da prestanemo da se zadovoljavamo prosečnošću — vreme je da shvatimo da lozinka „123456“ nije samo loša navika, već ozbiljna bezbednosna pretnja. Bolji digitalni svet počinje boljom lozinkom.

Izvor: TechRadar