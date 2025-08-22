Jutjuber napravio flopi disk od nule

Polymatt je bio odlučan da projekat ostvari koristeći opremu dostupnu običnim potrošačima.

Nema ničeg sličnog onom porivu da napravite nešto samo da biste videli da li je moguće. Jutjuber polymatt odlučio je da izradi flopi disk, nekada bio omiljeni medij za skladištenje podataka i potpuno od nule. Za one rođene prekasno da bi ga redovno koristili, flopi disk je fleksibilni poliesterski disk presvučen magnetnim slojem, zatvoren u zaštitno kućište. Magnetska glava čita ili upisuje podatke na površinu diska. Ako ste se ikada pitali zašto ikonica za “čuvanje” izgleda baš tako, njen oblik potiče od diskete.

Na početku, polymatt je izmerio i rekonstruisao kućište i druge delove diskete u softverima Shapr3D i MakeraCAM. Zatim je aluminijumske komponente isekao pomoću CNC mašine Carvera Air. Sam magnetni disk napravljen je laserskim sečenjem komada PET folije, koja je potom premazana suspenzijom praha gvožđe-oksida. Nakon sklapanja svih delova i nekoliko trenutaka neizvesnosti, uspeo je da magnetizuje disketu i upiše podatke na nju, doduše na veoma osnovnom nivou.

Disk je zvanično proglašen zastarelim 2010. godine, a u godinama koje su usledile i poslednji uporni korisnici odustali su. Japanska vlada se konačno oprostila od diskete 2024, a nemačka mornarica iste godine. Vlada SAD prestala je da koristi 8-inčne diskete za koordinaciju lansiranja nuklearnih projektila tek 2019.godine.

Projekat polymatt-a predstavljao je divan povratak u nostalgičnu tehnologiju i demonstraciju tehničkog umeća. Možda sledeći put napravi kompakt-disk potpuno od nule.

