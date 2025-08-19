Južna Koreja odlaže odluku o zahtevu kompanije Google za izvoz podataka mapa

Južna Koreja je u petak odložila odluku o zahetvu kompanije Google za dozvolu za izvoz podataka mapa.

Nakon što su Sjedinjene Države izvršile pritisak tokom nedavnih trgovinskih pregovora Južna Koreja je odložila odluku o zahtevu Google za dozvolu za izvoz podataka mapa. Iako su ove dve države postigle trgovinski sporazum pitanje mapa još uvek nije rešeno.

Južna Koreja je odbila zahteve Google za dozvolu za korišćenje podataka mapa na serverima van zemlje tokom 2016. i 2017. godine. Razlog zbog kojeg je dozvola odbijena je bila bezbednost. Nakon što je Google ponovo zatražio dozvolu Ministarstvo zemljišta, infrastrukture i transporta saopštilo je da se odluka odlaže na 60 dana kako bi Google imao dovoljno vremena da smisli mere koje će rešiti njegove bezbednosne probleme.

Google je ukazao da ne postoje bezbednosni problemi u vezi sa podacima mape o Južnoj Koreji navodeći da su podaci javno dostupni i da ih korisni veliki broj kompanija, nakon što su prošli bezbednosnu proveru od strane vladine agencije.

Kompanija je saopštila da blisko razgovara sa južnokorejskom vladom o preduzimanju bilo kakvih drugih bezbednosnih mera koje zahtevaju vlast dok istovremeno razmatra planove za kupovinu zamućenih slika od lokalnih partnera koje je odobrila vlada.

Južna Koreja u strahu od Severne Koreje smatra da ukoliko bi podaci o vojnim lokacijama i drugim osetljivim mestima napustili državu da bi se povećao rizik po bezbednost države. Do sada Južna Koreja nije napravila ustupke po pitanju mape, niti po pitanju daljeg otvaranja poljoprivrede.

Google ipak nastavlja da insistira ukazujući da nedostatak podataka ograničava njegove usluge što posebno negativno utiče na strane turiste.

Izvor: reuters.com