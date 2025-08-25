Južna Koreja odložila odluku o zahtevu Google-a za izvoz podataka o mapama

Južna Koreja je prolongirala odluku o zahtevu kompanije Google za dozvolu izvoza podataka o mapama, nakon pritiska iz Sjedinjenih Država da se ovo pitanje reši u okviru trgovinskih pregovora.

Američke vlasti smatraju da je odbijanje Južne Koreje da dozvoli izvoz ovih podataka zapravo netarifna trgovinska barijera. To je zakomplikovalo bilateralne odnose.

Google je zauzeo stav da nema nikakvih bezbednosnih rizika

Južna Koreja je ranije odbijala ove zahteve iz razloga bezbednosti. Izvoz detaljnih mapnih podataka smatra rizikom po nacionalnu sigurnost. Postoji bojazan da bi takvi podaci mogli otkriti lokacije vojnih i strateških objekata.

Google je zauzeo stav da nema nikakvih bezbednosnih rizika. Kompanija je nalasila da su ti podaci javno dostupni i da ih već koristi veliki broj kompanija širom sveta.

Kako bi rešila spor, Južna Koreja je produžila rok za donošenje odluke za dodatnih 60 dana, kako bi Google mogao da predstavi dodatne mere koje bi rešile sve bezbednosne zabrinutosti.

Izvor: Reuters