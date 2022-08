Jyoti Bansal, serijski preduzetnik iz Silicijumske doline, posetio Beograd

Jyoti Bansal, vizionar i uspešni preduzetnik iz Silicijumske doline, CEO i osnivač internacionalnih kompanija Harness i Unusual Ventures, posetio je Srbiju u sklopu obilaska kancelarija svojih najperspektivnijih internacionalnih biznisa. Za otvaranje Centra za istraživanje i razvoj u Srbiji odlučio se zbog puno iskusnih inženjera i IT stručnjaka, ovde u Srbiji, za koje i dalje tvrdi da ni po čemu, a posebno po kvalitetu rada, ne zaostaju za kolegama u Silicijumskoj dolini.

“Kvalifikovani ljudi jesu najveća prednost srpskog tržišta. Mi tražimo lokacije sa kvalifikovanim, kvalitetnim talentima, sa iskustvom u tehničkim oblastima u kojima radimo. Razmatrali smo različite opcije u Istočnoj Evropi i shvatili da je Srbija odlično rešenje, poznavali smo neke ljude ovde i tako je počelo” – rekao je Bansal.

Poslovno okruženje ocenjuje kao dobro, mada ne toliko agilno i brzorastuće kao u drugim zemljama. Bansal smatra da bi brže i jednostavnije procedure oko izdavanja dozvola i drugih administrativnih stvari kao što su na primer otvaranje računa u banci doprinelo dodatnoj atraktivnosti ulaganja u Srbiju.

Harness u Srbiji nove zaposlene privlači odličnim platama i davanjem udela u vlasništvu firme. Pored toga, Bansal kao kriterijume za privlačenje talenata navodi i izazovne tehničke zadatke, posebno interesantne inženjerima, kao i slobodu da budu nezavisni u radu i odrade posao na sopstveni način.

Jyoti Bansal je svoj prvi startap, AppDynamics (kompanija za upravljanje performansama aplikacija i analitiku IT operacija) osnovao 2008. godine, da bi je 2017. godine samo dan pre izlaska na berzu prodao Cisco Systems-u za 3,7 milijardi dolara. Nakon toga osniva BIG Labs, startap studio, gde pomaže ko-kreiranju IT kompanija, čije inovacije doprinose stvaranju bolje budućnosti. Prva kompanija koja je pokrenuta iz BIG Labs-a je upravo kompanija Harness, brzorastuća softverska kompanija, koja je prošle godine otvorila svoju kancelariju i u Beogradu. Jyoti je dobitnik mnogih nagrada za liderstvo. Forbes mu je dodelio titulu “Best Cloud Computing CEO to Work For”, Business Times-a iz San Franciska ga je proglasio “Najboljim izvršnim direktorom”, a Ernst & Young “Preduzetnikom godine” 2016. Jyoti je diplomirao računarstvo na Indijskom institutu za tehnologiju u Delhiju i vodeći je pronalazač sa preko 20 patenata u SAD-u.

Harness je kompanija čija moderna platforma za isporuku softvera (sa CI, CD i drugim modulima) koja pomaže razvojnim timovima da samostalno sprovedu DevOps proces i da na jednostavan i bezbedan način brzo puste aplikacije na produkciju. Harness koristi machine learning da isprati kvalitet implementacije (“deployment”) i automatski vrati poslednju uspešnu verziju ukoliko nova nije dobra, štedeći vreme i smanjujući potrebu za ručnim radom na skriptovima, čime smanjuje učešće ljudskog rada i mogućnost za greške.

Sedište Harness-a nalazi se u San Francisku. Kancelarija u Beogradu zapošljava domaće inžernjere, a očekuje se da se broj zaposlenih u narednom periodu poveća nekoliko puta.

Podelite s prijateljima

Tweet