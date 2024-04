Kad AI snimci završe u dokumentarnom filmu

Autori dokumentarnog filma What Jennifer Did, koji je izašao na platformi Netflix, se optužuju da su koristili fotografije izmenjene AI alatima. U nekoliko scena se vide slike na kojima se vidi AI uticaj, a to je još jednom pokrenulo etička pitanja o korišćenju veštačke inteligencije.

Osoba koja je prikazana u filmu je trenutno u zatvoru i čeka da se ponovi suđenje za zločine za koje je optužena, pa bi ovakva manipulacija mogla da ugrozi slučaj. Radi se o tome da se u jednoj sceni vidi fotografija optužene Jennifer Pan, na kojoj prsti na rukama izgledaju neobično. To je jasan znak da je neko pokušao da izmeni fotografiju.

Iz kompanije Netflix se još uvek nisu izjasnili povodom ovog slučaja, a eksperti kažu da se radi o pravim fotografijama koje je neko pokušao da izmeni. Dodaju i da je ovo još jedan dokaz da su autori filmova i serija koje se bave pravim zločinima spremne na sve da bi zadovoljili gledalačku glad za istinitim nasilnim pričama.

