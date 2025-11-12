Kad greška postane viralan marketinški trijumf

Italijanski indie studio Fix‑a‑Bug (developer igre The Crazy Hyper‑Dungeon Chronicles) slučajno je svojoj igri dodelio japanski naslov koji u prevodu glasi „Sh***y Dungeon“.

Kako jedna tehnička greška može da se pretvori u marketinški hit

Greška u mašinskom prevođenju rezultirala je time da japanska stranica igre na Steam-u privuče ogromnu pažnju — želje za igrom i broj prodaja naglo su porasli.

Naziv igre na japanskoj verziji ranije je bio “クソダンジョン” (Kuso Danjon), što bukvalno znači „sh***ty­dungeon“. Developer Paolo Nicoletti kaže: „Bili smo u fazi da objavimo demo i morali smo da lokalizujemo i na japanski. Budući da nismo imali profesionalan prevod, koristili smo mašinsku prevodnu alatku. Ispalo je kao ‘Sh***y Dungeon’.“

Umesto da se stidi, Nicoletti je dočekao situaciju sa osmehom: „Svi su se smejali, i ja sam se smejao kao lud. Bila je to potpuno nenamerna situacija, ali privukla je ogromnu pažnju.“ Igra je nakon toga ispravila naslov na japanskoj stranici, ali viralni efekat se već desio — igra je skočila visoko na listi želja i dobila veliki broj pregleda zbog neočekivane komične slučajnosti.

Zašto je ovo presudno? Ovo je primer kako jedna tehnička greška može da se pretvori u marketinški hit. Umesto da bude sramota, greška je doprinela svom cilju — da ljudi saznaju za igru. Iako igra nije dobila milionsku publiku preko noći, hype je stvoren upravo zbog nesvakidašnjeg naziva i reakcija zajednice.

Za sada, igra se na Steam-u nalazi sa statusom „Mostly Positive“ i koristi humorističan pristup da privuče igrače koji traže nostalgiju kroz pixel-art dungeon crawlere i šale na sopstveni račun.

