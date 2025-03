Kad novinar greškom dobije poverljive ratne planove

Glavni urednik magazina The Atlantic slučajno je dodat u grupu na aplikaciji Signal. To ne bi privuklo pažnju javnosti da se ne radi o chat-u u okviru kojeg su razmenjivane poverljive informacije.

Poznati novinar je tako saznao koje će mete američka vojska bombardovati u Jemenu 15. marta, i to dva sata pre nego što je počeo napad. To se dogodilo zato što su ga zvaničnici Trumpove administracije greškom dodali u chat grupu na kojoj se raspravljalo o ratnim planovima. Iako liči na zaplet neke ratne komedije, slučaj se stvarno dogodio kada se urednik magazina The Atlantic, Jeffrey Goldberg, sasvim slučajno našao usred chat sesije.

U porukama se detaljno raspravljalo o planu za bombardovanje ciljeva u Jemenu, a verovalo se da ih čitaju samo vrhovni eksperti iz Saveta za nacionalnu bezbednost. Goldberg je 24. marta objavio članak u kojem detaljno iznosi sve što se dogodilo. Iz saveta za nacionalnu bezbednost su potvrdili da su tvrdnje istinite, i dodali da je istraga o tome kako se novinar našao u grupi u toku.

Goldberg piše da ga je 11. marta u grupu dodao Michael Waltz, Trumpov savetnik za nacionalnu bezbednost. To mu isprva nije bilo čudno, budući da je pomislio da se neko lažno predstavlja kako bi ga namamio u zamku. Narednih dana se uverio da su poruke u Signal grupi “Houthi PC small group” verodostojne.

Eksperti kažu da se radi o „šokantnoj nepažljivosti“, a Goldberg piše da nikada nije video ništa slično. Ističe da nije neuobičajeno da američki zvaničnici komuniciraju preko aplikacije Signal, ali se do sada radilo o običnim temama poput planiranja sastanaka. Nikada se nije dogodilo da neki novinar bude uključen u poverljivu prepisku, ali za sve postoji prvi put.

