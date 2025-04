Kad se AI koristi za kreiranje ispitnih pitanja

Iako je upotreba AI alata sada već uobičajena praksa u mnogim oblastima, ponegde se na nju još uvek gleda sa neodobravanjem. Tako se na primer od profesora i dalje očekuje da ispitna pitanja smišljaju sami i da u tom procesu ne koriste ChatGPT, te druge pomoćnike iz iste familije.

Advokatska komora države Kalifornija je pre nekoliko dana objavila da je u kreiranju pitanja za pravosudni ispit korišćen AI. To je izazvalo bes među stručnjacima, ali i među onima koji su polagali ispit. Saopštenje je došlo nedeljama nakon brojnih pritužbi na brojne tehničke probleme i nepravilnosti tokom pregledanja testova.

U saopštenju Advokatske komore stoji da je konsultantska agencija ACS Ventures kreirala 23 od 171 pitanja sa više ponuđenih odgovora, i to uz pomoć veštačke inteligencije. Kao opravdanje se navodi to da su sva pitanja prošla ekspertsku proveru pre testiranja, Pojedini profesori se s tim ne slažu i kažu da je to što je deo pitanja kreirala osoba (agencija) koja se ne bavi pravom, a uz pomoć AI alata, pravi skandal.

Ističe se da je pitanja odobrila ista agencija koja je za njihovo kreiranje koristila AI. Sa druge stanje se tvrdi da je Vrhovni sud u Kaliforniji u više navrata ohrabrivao korišćenje veštačke inteligencije i drugih modernih tehnologija u kreiranju testova, kako bi bili pouzdaniji i kako bi se smanjili troškovi procesa.

Nekoliko profesora je odmah nakon testa ukazalo na brojne greške koje su ostale čak i nakon što su pitanja pregledana i odobrena. Dalje je istaknuto da testovi čija je svrha da utvrde kompetenciju za bavljenje pravom zahtevaju određene standarde koji se moraju poštovati.

Izvor: Ars Technica

Podelite s prijateljima

Tweet