Kad se dva AI bota takmiče u šahu ljudi su suvišni

Šah su napravili ljudi za ljude, ali su ta vremena izgleda prošla. Dva AI modela – o3 kompanije OpenAI i Grok iz xAI – su odigrala partiju o kojoj svi pričaju.

„Ceo jedan život nije dovoljan za šah“, rekao je jednom šahovski majstor William Napier – „Ali nije šah kriv zbog toga, već život“. Veruje se da je igra nastala u Sasandiskom carstvu 600 godina pre nove ere, a od tada je preživela mnoge promene. Od oko dve hiljade poznatih varijacija najveći broj je razvijen u moderno doba. Samo jedna verzija – Chess960 koji je smislio Bobby Fischer – ima 960 varijacija, i u svakoj verziji se menja standardni položaj figura.

Interesovanje za šah je još više poraslo kada su se u igru uključili kompjuteri, a naročito kada je mašina Deep Blue kompanije IBM 1997. godine pobedila Gary Kasparova. Do 2007. godine situacija se još više promenila, pa su u igru ušli i mobilni telefoni. Mnogi ljubitelji su zabrinuti što se poslednjih godina sve veći broj igrača oslanja na računare kada su u pitanju pripreme za turnire i uvežabavanje novih strategija. Izgleda da sada imaju novi materijal za brigu – AI botovi su počeli da igraju s drugim botovima, a ljudski šahisti su postali komentatori. Ali o tome malo kasnije.

Velemajstor Vladimir Kramnik je pre nekoliko godina objasnio da se većina partija u moderno doba igra „iz glave“ i da se često radi o kompjuterskim pripremama. U priču se potom uključio i DeepMind. Kramnika su pozvali da sarađuje sa ekspertima za veštačku inteligenciju nakon što je izašao AlphaZero, koji je 2017. naučio da ljudske igrače pobeđuje u igrama kao što su šah, Go i Shogi.

Kreatori ističu da se radi o sistemu koji strategije uči od početka, bez ljudske supervizije. To znači da uči iz sopstvenog iskustva. Tako je za kratko vreme savladao ono za šta su ljudima potrebne godine, a učenje novih strategija pomaže da se bolje razume igra i da svaka partija dobije „dubinu“.

AlphaZero je potom 2020. godine rekonstruisao i prastare šahovske strategije, da bi stigao do modernijih. Umesto vekova bilo mu je potrebno tek nekoliko sati. Još tada se tvrdilo da „igra“ prirodnije od svojih mašinskih prethodnika. Od tada je prošlo pet godina, a u igru su ušle nove mašine.

Šahovski turnir između OpenAI modela o3 i xAI Groka 4 završio se porazom potonjeg. Sve su komentarisali bivši svetski prvak u šahu, Magnus Carlsen, i velemajstor David Howell. Slobodno možemo da kažemo da se nisu ustezali od podsmevanja. Niko im valjda nije rekao da botovi nemaju osećanja koja je moguće povrediti (doduše njihovi tvorci imaju).

Na turniru koji je održan u Kaggle Game Areni su učestvovali razni botovi: OpenAI modeli o3 i o4-mini, Google Gemini 2.5 Pro i Flash, Anthropic Claude Opus, Moonshot DeepSeek i Kimi i xAI Grok 4. Do finala su stigli Grok i o3, a Grok je izgubio.

„Model o3 je izuzetno nemilosrdan u konverzijama, deluje kao pravi šahista. Grok izgleda kao da je naučio nekoliko početnih poteza i zna pravila, ali ne puno više od toga. Grok je kao onaj dasa na klupskom turniru koji je naučio teoriju i doslovno ne zna ništa drugo”, rekao je Carlsen tokom druge partije.

Vremena se, to nam je odavno jasno, menjaju. Tako ni šah više nije u središtu šahovskih turnira – cilj spektakla je bio da se pokaže i razume kako AI modeli funkcionišu u situacijama sa strogim pravilima. Da li je to početak ili kraj partije? Ostaje da se vidi.