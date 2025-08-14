Kad se roboti svađaju na društvenim mrežama

Politička polarizacija na platformama kao što su X i Facebook postaje gora nego u stvarnom životu, ali nisu društvene mreže te koje kreiraju tu atmosferu. Prema jednoj novoj studiji za sve su krivi AI chatbot-ovi koji imitiraju ljude.

Preciznije bi dakle bilo reći da su se svađali botovi, ali je suština ista. Studiju su sproveli istraživači sa Univerziteta u Amsterdamu. Stavili su botove u ambijent sličan onom na socijalnim platformama, a s ciljem da vide kako će komunicirati. Vrlo brzo su se organizovali na osnovu ideja o pripadnosti koje su dobili tokom treninga.

Na kraju su završili u gluvim sobama, takozvanim „eho komorama“, u kojima su nailazili samo na uverenja i mišljenja koja su potvrđivala ono što i sami „misle“. Tako su se, baš kao i ljudski korisnici u sličnim situacijama, izolovali od neistomišljenika, daleko od alternativnih perspektiva.

U studiji je učestvovalo 500 AI botova koji su radili uz pomoć GPT-40 mini kompanije OpenAI. Svakom je dodeljena „ličnost“. Onda su „pušteni“ na jednostavnu socijalnu platformu, na kojoj nije bilo reklama i postova drugih korisnika.

Dobili su zadatak da komuniciraju međusobno, i da ulaze u interakcije sa sadržajima na platformi. Tokom pet izvedenih eksperimenata svi botovi su na kraju pratili botove koji „misle“ isto kao i oni. Utvrđeno je i da su oni koji su objavljivali najpristrasnije sadržaje imali najviše pratilaca koji su često delili njihove postove.

Rezultati ne govore dobro o nama, budući da je zadatak bio da botovi imitiraju ljudsko ponašanje. Trenirani su na sadržajima koji čuvaju informacije o tome kako ljudi već decenijama komuniciraju na internetu. Istraživači su pokušali da primene različita rešenja – od sakrivanja broja lajkova i šerova, do pojačanog prikazivanja postova onih koji imaju suprotne stavove. Ništa nije pomoglo.

Ovo je još jedan dokaz da društvene mreže osnažuju najgore ljudske instinkte i ponašanja. Spas je često u grupi istomišljenika, ali oni koji veruju da svi misle isto nikada ne napreduju i ne evoluiraju dalje. Nedostatak različitih mišljena je posebno poguban kada su u pitanju osetljive društvene teme.