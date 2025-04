Kad se u kampanji protiv piraterije upotrebi piratizovani font

„Ne biste ukrali auto, zar ne? Onda batalite i piratizovane filmove!“ Otprilike tako je zvučao slogan Motion Picture Association of America kampanje za borbu protiv piraterije iz ranih dvehiljaditih godina. Sada se postavlja pitanje zašto su kreatori u kampanji iskoristili piratizovani font.

Jednostavan odgovor na postavljeno pitanje je – zato što pravila nisu jednostavna kada su fontovi i piraterija u pitanju. Nešto složeniji uključuje sočan potencijal za licemerje. Kampanja je prikazivana pre filmova u bioskopima između 2004. i 2008. godine, a u većini se vidi slogan s početka teksta, napisan fontom koji izgleda kao tekst ispisan sprejom, uz pomoć šablona (stencila).

Na web-sajtu Fonts in Use može da se proveri o kojem se fontu radi. U pitanju je FF Confidential koji je 1992. godine dizajnirao Just van Rossum. Detaljnom istragom (čitanjem PDF dokumenta koji sadrži opis kampanje protiv piraterije) je utvrđeno da je zapravo iskorišćen font Xband Rough, koji je u stvari klon fonta FF Confidential. Prisutan je toliko dugo da na to više niko i ne obraća pažnju, ali bi kreatori kampanje protiv piraterije ipak trebalo da znaju bolje.

Izvor: Ars Technica

Podelite s prijateljima

Tweet