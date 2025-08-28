Kad vam AI napravi lažnu publiku da svetu delujete popularnije

Retko koja osoba ne želi da bude omiljena, ali neki ljudi to žele više od drugih. Kad se želje ne poklapaju sa stvarnošću u pomoć priskače AI koji može da napravi sve lažno, pa i publiku koja vas obožava.

Izgleda da ni poznate ličnosti nisu imenu na ove želje, pa je i njima ponekad potrebna pomoć u obliku gužve koja ne postoji. Najnoviji primer dolazi u obliku YouTube video koji je na svom zvaničnom kanalu podelio Will Smith. Ovoga puta ne jede špagete, niti glumi u lažnom Matrix filmu. U pitanju je snimak s turneje, a gledaoci su brzo primetili da je deo publike nastao uz pomoć AI alata.

Smith na snimku izvodi numeru “You Can Make It”, i tu nema ničeg neobičnog. Problem nastaje kada se pažnja premesti na lica građana u publici, budući da su izobličena. AI dakle nije obavio dobar posao, pa fanovi koji bi trebalo da izgledaju dirnuto, emotivno, inspirisano, izgledaju kao deo neke noćne more.

Nisu ni transparenti bolje prošli – natpis “Lov U Fresh Prince” se u nekom trenutku pretvara u “Lov U Fr6sh Crince”. Iako niko nije potvrdio da je snimak nastao uz pomoć AI alata, sve ukazuje da jeste. Komentatori se pitaju zašto je nekome ko je već poznat potreban ovaj oblik pažnje, a nama ostaje da se nadamo da naše domaće zvezde neće otkriti ovu alatku.