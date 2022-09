Kad vas teraju da gledate ono što ne volite

Takozvano „lajkovanje“ je možda najvitalniji deo društvenih mreža, funkcija koja je bitno promenila to kako korisnici doživljavaju druge i sebe. Već neko vreme se govori o tome da bi je trebalo sakriti, pa su mnogi to i učinili, među njima i YouTube.

Dislike taster ipak nije bez funkcije, budući da služi da algoritam bolje razume šta korisnik želi da vidi, a šta ne. O ukidanju „palca nadole“ na platformi YouTube se piše još od marta 2021. godine, a taster je sakriven tek u novembru te godine. To znači da korisnici već neko vreme mogu da dislajkuju, ali tako da to niko drugi ne vidi. To je posebno korisno za one kreatore koji su trpeli, a zbog toga što su bili meta organizovanih grupa koje se ne slažu s njihovim stavovima.

Korisnici dakle i dalje mogu da klikću na dislike, te tako pokažu da im nešto nije po volji. Nova istraživanja su pokazala da tasteri “not interested”, “dislike”, te “stop recommending channel” i “remove from watch history” ipak ne rade kao što bi trebalo. To znači da se korisnicima i dalje preporučuje ono što ne žele da vide, pa više od polovine preporuka liči na ono što se dislajkovalo.

Istraživanje je sprovedeno u kontrolnoj grupi od oko 20 hiljada korisnika, a YouTube nije jedina platforma koja ima ovaj problem. I TikTok i Instagram korisnici se često žale da ih algoritam ne sluša. Izgleda da na savršeni još moramo da čekamo, što i nije loše – možda je bolje da povremeno naletimo i na nešto što nam se ne dopada, a kako bismo imali priliku da preispitamo ono u šta čvrsto verujemo.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet