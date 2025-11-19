Kad vozilo samo vozi, možete da pišete poruke

Tokom sednice akcionara kompanije Tesla koja je održana 6. novembra, Elon Musk je izjavio da je kompanija za električna vozila skoro spremna da omogući slanje poruka tokom vožnje. Prema navodima portala Electrek, Musk je rekao da bi ova funkcija mogla da stigne u Full Self-Driving (FSD) režim već za mesec ili dva.

U Tesla Full Self-Driving modu, vozači mogu da voze bez držanja volana, iako moraju da budu pažljivi i povremeno dodirnu upravljač. Ako pokušaju da koriste mobilni telefon dok je FSD uključen, Autopilot je dizajniran da to detektuje i upozori ih.

U Teslinom onlajn priručniku za vozače stoji: „Ne koristite nosive uređaje dok su Autopilot funkcije aktivne. Ako kamera u kabini detektuje uređaj dok je Autopilot uključen, ekran prikazuje poruku koja vas podseća da obratite pažnju“.

Sada Musk kaže da kompanija smatra da je FSD dovoljno napredan da vozači mogu da skrenu pogled sa puta i pošalju poruku. Ovo dolazi nakon što je Tesla predstavila novi „Mad Max“ mod za FSD korisnike, koji dozvoljava veće brzine i agresivnije promene trake. Ta funkcija, predstavljena u oktobru, odmah je privukla pažnju federalnih istražitelja.

Naravno, većina američkih saveznih država – kao i mnogi gradovi i okruzi – ima zakone koji zabranjuju slanje poruka tokom vožnje. Zapravo, Montana je jedina država koja nema potpunu zabranu ove prakse.