Kada nadograđujete svoj računar, koji deo treba prvo nadograditi?

Računar može početi da pokazuje znakove starenja kada instalirane komponente počnu da usporavaju ili ne mogu da prate nove softvere i igre.

Nadogradnja računara je odličan način da produžite njegov vek trajanja

Možda ste napravili desktop računar za lakšu upotrebu i sada vam je potreban uređaj za video montažu, što zahteva dodatne performanse. To čini desktop računar odličnim uređajem jer ga možete nadograditi u bilo koje vreme novim delovima. Pitanje je: koji deo treba prvo nadograditi? Tačan odgovor je… zavisi! Ako vam je potrebna bolja performansa za igranje, verovatno će to biti grafička kartica. Za pokretanje više aplikacija, preporučili bismo nadogradnju RAM-a.

Nema pogrešnog odgovora kada je u pitanju nadogradnja računara. Sve dok je novi deo bolji od onog koji zamenjuje, primetićete razliku.

Skladište (Storage)

Ako i dalje koristite SATA skladište, preporučujemo NVMe SSD za vaš operativni sistem. To će eksponencijalno poboljšati vreme učitavanja. Instalirajte neke igre i aplikacije na ovaj primarni disk i moći ćete da uživate u bržem performansu u svim segmentima. SATA mehanički diskovi i SSD-ovi obično su jeftiniji od PCIe NVMe SSD-ova, ali im performanse dosežu maksimum od 500 MB/s. To samo po sebi nije sporo, ali najnoviji PCIe 5.0 diskovi mogu podržavati brzine od 12.000 MB/s. Ne morate se odlučiti za najnovije PCIe 5.0 diskove — PCIe 4.0 može dostići do 7.000 MB/s.

RAM

Random accessory memory (RAM) koristi se od strane računara za čuvanje podataka za brži pristup. Vaš skladišni disk može biti brz, ali RAM je ozbiljno brz. Dobra smernica je da koristite barem 16GB na svom glavnom desktop računaru, povećavajući do 32GB ako igrate mnogo zahtevnije igre ili pokrećete aplikacije koje koriste mnogo resursa. Znaćete kada vam ponestaje sistemskih resursa putem monitora resursa operativnog sistema, koji može pokazati koliko je dostupno i koliko je korišćeno od strane OS-a.

Povećanje brzine RAM-a biranjem bržih modula takođe može pomoći u pružanju malog poboljšanja performansi. Treba proveriti priručnik matične ploče kako biste videli koliko brzo DIMM slotovi mogu raditi RAM. Vaš procesor takođe će imati preporučene brzine RAM-a, iako bismo preporučili 6400 MT/s za AMD (Ryzen 7000 i novije) i Intel (12. generacija i novije). Postizanje brzine RAM-a koja je reklamirana može biti zamoran proces finog podešavanja dostupnog XMP/EXPO overclock-a putem UEFI BIOS-a.

CPU

Procesor je srce vašeg računara i obrađuje sve instrukcije koje šalje operativni sistem i svi povezani hardveri. Što je brži CPU, više će biti dostupne performanse za pokretanje zahtevnih zadataka i igara. Obično se preporučuje nadogradnja CPU-a samo ako često nailazite na 100% opterećenja i imate jasan put nadogradnje dostupan za svoju matičnu ploču. Ako već koristite jedan od najboljih čipova prethodne generacije koji podržava vaša matična ploča, takođe će biti potrebno zameniti matičnu ploču da biste otključali pristup novijim procesorima. Nove generacije CPU-ova nisu jednostavno brže od starijih čipova, već su često znatno efikasnije i omogućavaju vam da uživate u sličnim ili boljim performansama uz smanjeni energetski unos. Uvek proverite priručnik matične ploče za podršku CPU-a. I zapamtite: Intel čip neće raditi na AMD matičnoj ploči i obrnuto.

GPU

Ovo je vitalna komponenta za igranje igara na računaru. GPU je ono što šalje izlaz na povezani monitor. Što je bolji GPU, više frejmova može biti renderovano svake sekunde. Nadogradnjom na moćniju grafičku karticu takođe ćete moći da pređete na veću rezoluciju, što može biti korisno kada zamenjujete monitor od 1080p sa onim od 1440p. Ovo je verovatno najskuplja nadogradnja na ovoj listi i može izazvati probleme ako vaše napajanje nije sposobno da obezbedi dovoljno snage.

Kako odrediti koji deo prvo nadograditi

Počnite tako što ćete proveriti dostupne resurse koji nisu korišćeni od strane vašeg sistema.

Ako nailazite na spor rad, pogledajte da li je to povezano sa vašim skladištem, CPU-om, GPU-om ili RAM-om. Ovo obično možete otkriti posetom monitoru aktivnosti da biste videli da li je prisutan bottleneck. Ako su vaš disk, RAM, CPU ili GPU na 100%, to će biti komponenta koja bi mogla biti nadograđena kako bi omogućila vašem sistemu da pokrene trenutni zadatak sa boljim rezultatima.

