Kada su deca spremna za internet?

Meta je upravo potrošila mnogo vremena i novca na studiju koja kaže da je bezbedno za decu od 10 godina da koriste Quest nekoliko sati svakog dana.

Postoji mnogo roditeljskih kontrola i pod uslovom da vaš desetogodišnjak koji je upućen u tehnologiju nije lagao i rekao da ima 13 godina, blokiran je u nekim društvenim funkcijama, tako da nije baš sve dostupno za svakoga. Ali, da neko ima 10 godina i bude par sati vezan za VR headset – to izgleda malo ekstremno.

Naravno, pravilno roditeljstvo je u najboljem interesu društva, ali niko ne može da vam se meša u vaspitanje, tako da se nadamo samo da roditelji koriste neku vrstu dobrog rasuđivanja.

Svaki roditelj vam može reći da ne postoji jedinstvena formula kada su deca u pitanju. Proizvodi poput Amazonovih Fire Kids tableta tvrde da su dizajnirani za decu i obično dolaze sa svim vrstama softvera za roditeljsku kontrolu koje vaše dete može lako da zaobiđe nakon što ga neko vreme koristi. To je ono što internet radi — pruža informacije o svemu, uključujući kako zaobići roditeljski nadzor ili ograničenja školske mreže. Vaša deca su mnogo pametnija nego što mislimo.

VR je lično iskustvo i možete da radite bilo šta u svom headsetu i niko drugi neće imati pojma šta je to. To je nešto što će roditelji i kompanije koje proizvode VR proizvode morati da shvate. Nije poenta da deca nemaju pristup VR iskustvu, jer to može biti cool, pa čak i edukativno. Ono što je važno da mama ili tata u svakom trenutku znaju šta se dešava unutar headseta.

Lako rešenje je da povežete nalog deteta sa roditeljskim i aplikacija na maminom ili tatinom telefonu može da daje obaveštenje o tome šta je na VR ekranu svaki put kada se to promeni. Blokiranje pristupa Meta’s Horizon Worlds-u je u redu jer, kao i internet u celini, tamo će biti jezivih ljudi koji nemaju posla da komuniciraju sa decom.

Meta je ranije mislila da je 13 godina minimalna starost za ljude (deca su zaista mali ljudi čak i ako su ponekad i čudovišta) da koriste njihove usluge, ali čak i to je bilo loše. Nisu sva 13-godišnja deca spremna za pristup internetu bez da neko prati i nadgleda. Ovo ažuriranje donosi neke dobre promene, kao što je zahtevanje saglasnosti roditelja za analizu podataka (samo reci NE) i obećanje da će se obrisati sve prikupljene Meta podatke kada se dečji nalog izbriše.

Ako mislite da je vaše dete spremno za Oculus Quest, svakako mu nabavite jedan. Svideće im se i misliće da ste kul što ste im ga kupili.

Izvor: Androidcentral

