Kagi otvorio svoj prvi evropski hub u Beogradu — proslavljen početak nove tech ere

Beograd je 13. novembra bio domaćin ekskluzivnog događaja kompanije Kagi, inovativne globalne tech firme koja je odlučila da upravo u srpskoj prestonici otvori svoj prvi evropski hub. Žurka je održana u prostoru na adresi Kneza Mihajla 11, u zgradi pored Zare, gde su se u prijatnoj atmosferi okupili partneri, prijatelji kompanije i predstavnici tech zajednice.

Kagi predstavlja mnogo više od još jedne tehnološke kompanije. Reč je o tihoj revoluciji nastaloj iz dubokog nezadovoljstva načinom na koji današnji online ekosistem funkcioniše — svetom u kojem je profit često važniji od korisničkog iskustva i digitalne dobrobiti. Ideju je pokrenuo Vladimir Prelovac, otac tri ćerke, koji je nezadovoljstvo pretvorio u održiv i profitabilan globalni biznis.

Danas Kagi ima skoro 60.000 pretplatnika širom sveta, a njihovo poverenje osvajaju proizvodi kao što su Kagi pretraživač, AI chatbot, Orion browser i Kagi Translate. Kompanija uživa kontinuirane pohvale renomiranih međunarodnih medija kao što su Fast Company, The Verge, Ars Technica, kao i istaknutih glasova iz tech zajednice poput Johna Grubera.

Nakon osnivanja u Palo Altou, gde Prelovac sa porodicom živi od 2016. godine, Kagi tim je izrastao u globalnu mrežu od oko 50 zaposlenih, raspoređenih od Japana do Gvadalahare. Otvaranje beogradskog huba predstavlja važan korak u daljem razvoju kompanije — kao buduće centralno mesto okupljanja strasnih, kreativnih i inovativnih stručnjaka.

Kroz saradnju sa korisnicima i timom širom sveta, Kagi želi da Beograd postane prostor u kojem se razvijaju ideje i rešenja za bolju i zdraviju digitalnu budućnost.

Ova proslava bila je samo početak. Kagi poziva sve koji veruju u stvaranje kvalitetnijeg online sveta da se pridruže ovoj misiji.